Сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз

https://static.news.ru/photo/aa542e38-85af-11eb-8c57-96000091f725_660.jpg Кэтрин Пиппа Миддлтон и её супруг Джеймс Мэттьюз Фото: vk.com/philippamiddleton

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и её супруг Джеймс Мэттьюз стали родителями во второй раз. Девочка, которую назвали Грейс Элизабет Джейн, появилась на свет ранним утром. Об этом сообщили инсайдеры, так как родители малышки не любят афишировать свою личную жизнь.

По словам близких, пара весь день получает поздравления от родных и друзей. Грейс Элизабет Джейн, как утверждают источники, родилась весом почти три килограмма и прекрасно себя чувствует.

Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Все родственники очень рады, — рассказали инсайдеры HelloFashion.

О том, что Пиппа вновь беременна, рассказала её мама Кэрол Миддлтон в одном из недавних интервью. Причём женщина рассекретила тогда и пол ребёнка. Счастливая бабушка признавалась, что находится в предвкушении от общения с внучкой и намерена активно проводить время с детьми.

Я действительно надеюсь видеть семью чаще, в том числе и, конечно, новую внучку, — признавалась Кэрол.

У пары есть старший сын Артур Майкл Уильям Мэттьюз. Он родился 16 октября 2018 года в госпитале Святой Марии, где трижды рожала Кейт Миддлтон. Пиппа и Джеймс поженились в мае 2017 года. Незадолго до рождения сына супруги закончили обустраивать свой новый особняк.

Семья Миддлтонов не имеет титулов, но зато очень состоятельная. Они сделали состояние на товарах для домашних вечеринок, а идею бизнеса предложила в конце 80-х годов Кэрол, благодаря которой семья вошла в список миллионеров.

Пиппа — средняя дочь. Её старшая сестра Кейт Миддлтон замужем за британским принцем Уильямом, а младший брат — предприниматель. Супруг сестры герцогини Кембриджской тоже очень богат. В прошлом Мэттьюз профессионально выступал на гонках, а его отец имеет титул лорда и владеет сетью роскошных отелей.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл внесла ясность в отношения с Кейт Миддлтон — супругой принца Уильяма. По словам актрисы, сначала между избранницами наследников британского престола возникали недопонимания, однако разногласия удалось быстро урегулировать, писал NEWS.ru.