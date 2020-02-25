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Сын британского мультимиллионера Дэвида Роуленда Джонатан оставил свою русскую супругу, пока та отдыхала в Доминикане. Аня Роуленд рассказала, что муж собрал вещи и ушёл из дома.

По словам женщины, которая ждёт третьего ребёнка, ничего не предвещало расставания. Роуленд заявила, что не собирается скрывать боль, которую ей причинили действия супруга. Она пояснила, что предпочла бы мирно обсудить ситуацию и обоюдно прийти к решению о разводе.

44-летний Роуленд в разговоре с MailOnline опроверг утверждения жены о расставании, уточнив, что они «всё ещё вместе». Аня Роуленд сообщила, что ей нечего добавить к информации, которую она разместила в Instagram.

Супруги Роуленд познакомились шесть лет назад на бизнес-встрече. Они поженились в 2016 году, когда Аня находилась на восьмом месяце беременности, а срок её британской визы истекал.

Состояние отца Джонатана Роуленда Дэвида оценивается в £612 млн. Финансист известен дружбой с сыном Елизаветы II принцем Эндрю, писал NEWS.ru.