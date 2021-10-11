Новогодний стол — 2022: удивляем гостей простыми и изысканными блюдами

Традиция накрывать новогодний стол с учётом восточного гороскопа не теряет актуальности. На смену символу 2021 года, – Белому металлическому быку, – приходит символ Голубого водяного тигра. Узнаем о предпочтениях следующего хозяина года, чтобы получить его расположение и покровительство. Какой должен быть новогодний стол в ночь на 1 января 2022, как его украсить, что приготовить, чем удивить гостей — читайте в материале NEWS.ru

Особенности оформления новогоднего стола на 2022 год

Льва называют царём зверей, а вот тигра — королём джунглей. Вспомним королевские повадки и черты характера хищного зверя, его суровое благородство. Всё, что связано со встречей Нового года в этот раз должно быть королевским — новогодний стол, украшение дома и ёлки, а также наряд в новогоднюю ночь.

Этот символ ценит комфорт, который достигается трудом. Тигр имеет острый ум и удивляет житейской мудростью, открыт к познанию нового, сохраняет ясность мышления и силу духа в любой ситуации. Перед тем, как планировать оформление новогоднего стола, рассмотрим его гастрономические предпочтения.

Тигр, как хищное животное, будет доволен от обилия мясных продуктов на столе, притом не только в качестве основного блюда, но и в закусках. От овощей покровитель следующего года также не откажется. Угощаться можно будет как проверенными рецептами, так и новыми кулинарными изысками — Тигр будет совершенно не против лёгких экспериментов.

Сервировка новогоднего стола: расставляем приоритеты

Оформление новогоднего стола unsplash.com

Перед тем как поговорить о рецептах приготовления еды на новогодний стол, разберём основные правила для приема гостей и сервировки, чтобы все было изысканно, эстетично и по-королевски:

Ухоженное убранство.

Даже если ваш стол будет ломиться от еды и выглядеть шикарно, неубранное или захламленное помещение испортит все впечатления. Уберите всё лишнее из комнаты, где будет находиться новогодний стол. Чем больше свободного и чистого пространства, тем лучше. Скатерть для праздничного стола.

Не так важно натуральная будет скатерть или синтетическая, главное, чтобы она была без пятен, потёртостей, а также без неуместных на Новый год принтов (бабочки, цветочки). Беспроигрышный вариант — однотонный материал. Скатерть должна сочетаться с посудой и украшениями. И ещё, вспомните одно из правил сервировки — края скатерти не должны свисать больше чем на 30 см. Что касается оттенков для декора новогодних праздничных столов для встречи 2022 года, то Тигр будет рад спокойным, не вызывающим тонам. Лучше, если это будет королевский синий цвет, голубой, лазурный, белый, серый, а также серебряные или золотые оттенки. Сервировка.

В этом году для праздничного новогоднего стола лучше не использовать помпезные, разноцветные сервизы или посуду разных типов. Оптимально будет сервировать стол однотонной или контрастной посудой в классическом или современном стиле. Ширина, глубина, форма ёмкостей может быть разной, главное придерживаться единой стилистики и сдержанности. Оформление.

Ни один праздничный стол не обходится без салфеток. Они аккуратно завершают сервировку и подчёркивают общий дизайн новогоднего стола. Красиво оформить и расположить салфетки — значит внести изюминку в новогодний декор. Для красивого оформления больших тканевых элементов можно использовать блестящие металлические кольца, тематические новогодние аппликации или фигурки. Их размещают на тарелке каждого гостя. Бумажные салфетки можно расположить слева от тарелки или сделать две-три общие композиции, разместив их среди блюд в центре стола и по бокам. Декор.

Для декора можно использовать вазы с наполнением (ёлочные шары, бусы, еловые ветки, шишки), свечи, гирлянды, стилизованные led-фонарики. Ножки бокалов можно оформить искусственными еловыми веточками. Также можно украсить стулья для гостей, соблюдая общую со столом стилистику. Перегружать дизайн не стоит, двух-трёх элементов декора будет достаточно. При сервировке новогоднего стола обходите стороной слишком горячий огненный декор — это может оттолкнуть не только покровителя 2022 года, но и ваших гостей. Можно добавить чёрно-оранжевый тигровый принт, но не загромождайте дизайн. Сервировочный столик.

Если площадь помещения позволяет, то возле основного стола поставьте небольшой столик для того, чтобы расположить на нём закупоренные напитки, сменные тарелки, запасные салфетки , дополнительные закуски и прочее, чтобы не перегружать основной стол. Фрукты также лучше поставить на сервировочный столик. Основное блюдо.

Вернемся к оформлению новогоднего стола в соответствии с восточным гороскопом. Что должно быть на новогоднем столе главным? При встрече 2022 года это должно быть мясо. Чтобы задобрить Тигра, стоит приготовить одно-два основных мясных или рыбных блюда, но не торопитесь раскладывать их по тарелкам. Ставьте мясо во главе стола. Это может быть сочная свиная рулька, фаршированная рыба, запечённая целиком птица и другие массивные мясные блюда.

Не стоит относиться к оформлению декора и сервировке новогодних праздничных столов легкомысленно. Порадуйте покровителя наступающего года и будьте уверены, что он обязательно отблагодарит вас, принеся в вашу жизнь спокойствие и благополучие.

Новогодний стол своими руками

Что должно быть на новогоднем столе unsplash.com

В последнее время всё больше приобретает популярность заказ еды с доставкой или кейтеринг — ресторанное обслуживание на выезде. Но всё же многие хозяйки предпочитают самостоятельно готовить блюда и сервировать стол. С оформлением и сервировкой мы разобрались, теперь поможем составить меню новогоднего стола и поделимся лучшими рецептами, чтобы вы могли приготовить изысканный новогодний стол своими руками.

Закуски

Обязательная нарезка на новогодний стол, которую легко сделать своими руками. Нарезать можно любые мясные деликатесы — ветчину, хамон, сыровяленую колбасу, сырокопченый бекон. Для украшения на тарелку можно добавить ароматную зелень и маслины.

Сырная нарезка

Для сырной тарелки лучше взять несколько сортов сыра. Гурманы будут в восторге от ароматного пармезана, нежного камамбера, орехового грюйера, подкопчённой моцареллы. В центре тарелки или деревянной подставки с сыром поставьте соусницу с медом. По желанию нарезку можно дополнить орехами, виноградом, ломтиками груши. Те, кто будет пить вино в новогоднюю ночь особенно будут восхищены такой подачей.

Новогодний стол 2022 Елена Гурдина/NEWS.ru

Овощная тарелка

Овощи на столе должны быть обязательно. Они насыщают организм клетчаткой и делают разнообразный праздничный рацион более сбалансированным. Для эстетики можно нарезать овощи ребристым ножом, а в центр тарелки или менажницы поставить соус.

Бутерброды

Вариантов приготовления закуски с поджаренным тостовым хлебом очень много. Вкусные бутерброды получаются с ветчиной и отварным яйцом; с мягким сыром, помидором, оливками, базиликом; с авокадо и слабосолёной красной рыбой; с обжаренным ломтиком говядины, солёным огурчиком и укропом; с креветками и нежным сливочным сыром.

Рулеты из лаваша

Тонкий кавказский лаваш можно завернуть со следующим сочетанием продуктов: с крабовыми палочками, отварным яйцом, майонезом; с консервированной горбушей, сыром, чесноком, сметаной; с плавленым сыром и слабосоленой красной рыбой; с измельчёнными креветками, творожным сыром, соусом тар-тар; с омлетом, зеленью и свежим огурцом.

Тарталетки

Подобные блюда, поставленные на новогодний стол, вкусные и выглядят по-королевски. Корзиночки можно не только начинить традиционными холодными закусками, но и запечь в духовке с разнообразными начинками: грибы, сыр, сметана; консервированная рыба, сыр, помидор; курица (или ветчина), грибы, сыр; бекон, яйцо, зеленый лук.

Закуска из яиц (фаршированные яйца)

Разрезанное пополам яйцо можно начинить смесью из желтка с майонезом и креветками; можно разложить на половинки яйца шпроты, зелень и корнишон; сливочное масло и красную икру; печёночный паштет, кинзу и орехи.

Салаты

Салаты на новогоднем стол Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Салаты на новогоднем столе — обязательный атрибут праздника. Лучше, если они будут просты в приготовлении и не отнимут много времени и сил. Тигру по нраву калорийная пища, на приготовление которой уходит минимум времени, и сохраняются полезные нутриенты. Это могут быть салаты из мяса, консервированной рыбы, морепродуктов, овощей. Выбирайте рецепты двух-трёх салатов на новогодний стол по своему вкусу и приготовьте их заранее, чтобы они успели пропитаться.

Варианты горячих блюд

Что приготовить на новогодний стол в качестве основного блюда? Мы уже говорили о том, что это должно быть мясо внушительных размеров. Но если нет возможности приготовить целиком свиную рульку, рыбу или, например, утку, то отличной альтернативой станет птица, приготовленная на гриле, или мясо на открытом огне (шашлык, люля-кебаб). Традиционные свиные отбивные или говяжья вырезка, запечённая в духовке, тоже подойдут.

Гарниры

На приготовлении гарнира ко встрече Нового года Тигра можно не заострять внимание. Подойдут классические варианты в виде картофельного пюре, запеченного картофеля или цветной капусты. При желании можно дать волю фантазии и сполна насладиться кулинарным творчеством в приготовлении гарнира, если это не помешает приготовлению главного мясного блюда.

Десерт

Меню новогоднего стола HLPHOTO via imago-images.de/Global Look Press

Черный Водяной Тигр — большой лакомка. Так что, в меню новогоднего стола без десерта не обойтись. Советуем вкусные и простые в приготовлении десерты:

штрудель с мороженым, который можно приготовить из готового слоёного теста;

имбирные пряники;

эклеры с кремом из сгущённого молока;

шоколадные капкейки с кремом.

Рецептов приготовления этих десертов на новогодний стол множество — от самых простых до сложных в приготовлении. Выбирайте на свой вкус.

Лучшие рецепты горячих блюд на новогодний стол 2022

Свинина с двойной начинкой

Блюдо на новогодний стол Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Для этого сытного, вкусного и оригинального блюда нам понадобится:

свиная шея — четыре кг;

бекон с салом — 150 гр;

томаты — четыре шт;

чеснок — две крупные головки;

чернослив — 200 гр;

грецкие орехи — 150 гр;

яблочный уксус (6%) — две-три ч.л;

соль, перец, растительное масло.

Приготовление:

Свиную шею натереть со всех сторон крупной солью и отставить. Далее приступаем к приготовлению начинки:

залить чернослив уксусом и дать настояться;

нарезать кольцами помидор и посолить;

измельчить чеснок, добавить перец и масло;

раздробить грецкие орехи.

На смазанный маслом противень нужно положить ломтики бекона, посолить. Сверху выкладываем кусок свинины и начинаем фаршировать. Для этого половину куска свинины надрезаем поперёк, расстояние между надрезами 1,5 см. Внутрь каждого надреза закладываем колечко помидора, смазанного в смеси чеснока, перца и масла. Затем надрезаем вторую половину куска (расстояние между надрезами можно сделать меньше) и закладываем в разрезы чесночный соус, орехи, чернослив. Оставшиеся помидоры разложить вокруг мяса и дополнительно смазать всё блюдо маслом. В идеале заготовку лучше покрыть пищевой плёнкой и убрать на ночь в холодильник. Готовить в духовке при 180 градусах примерно 90 минут. Если мариновать мясо времени нет, то первые 20 минут его следует готовить в фольге. Готовое блюдо посыпать зеленью и подавать на стол горячим.

Курица в медово-соевом соусе

Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Простое и вкусное блюдо на новогодний стол, для которого нужно не так много ингредиентов:

одна курица;

100 мл соевого соуса;

100 гр. мёда;

две головки чеснока;

соль, перец.

Приготовление:

Смешать соевый соус с мёдом и перцем. Куриные ноги соединить между собой и смазать тушку приготовленной смесью. Оставить на час в холодильнике, чтобы курица пропиталась. Через час заготовку нужно положить в смазанную маслом форму для духовки. Куриную тушку нужно накрыть сжатой и смоченной в воде бумагой для выпечки. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, запекаем в течение часа. За 10 минут до готовности пергамент убрать, а тушку дополнительно смазать соусом. Готовое блюдо подавать на стол горячим с любым гарниром.

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