Британский принц Гарри прошёл курс лечения в престижной лондонской клинике Кингсли, чтобы побороть наследственную склонность к облысению. Издание The Sun
Лысина 35-летнего Гарри увеличилась почти вдвое со дня свадьбы в мае 2018 года. По мнению трансплантолога Асима Шахмалака, волосы принца пострадали от совмещения отцовства и королевских обязанностей.
Лысина после 30 — фамильная черта мужчин из рода Виндзоров. Волосы потеряли принц Чарльз и принц Уильям — отец и брат Гарри. Но герцог Сассекский начал бороться с семейным недугом, как считает доктор Шахмалак, под влиянием супруги.
Она была голливудской актрисой в своей прежней карьере, поэтому она знает, как хорошо выглядеть. <...> Многие мои клиенты приходят из-за тонкого давления со стороны своих партнёров, которые предпочли бы не встречаться с лысым мужчиной, — отметил Шахмалак.
Как писал NEWS.ru, отказавшиеся от королевских полномочий Меган и Гарри в феврале впервые вышли в свет — посетили закрытое мероприятие холдинга JP Morgan в Майами.
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