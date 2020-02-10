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Британский принц Гарри прошёл курс лечения в престижной лондонской клинике Кингсли, чтобы побороть наследственную склонность к облысению. Издание The Sun утверждает , что принц решился на процедуры под давлением супруги — герцогини Сассекской Меган.

Лысина 35-летнего Гарри увеличилась почти вдвое со дня свадьбы в мае 2018 года. По мнению трансплантолога Асима Шахмалака, волосы принца пострадали от совмещения отцовства и королевских обязанностей.

Лысина после 30 — фамильная черта мужчин из рода Виндзоров. Волосы потеряли принц Чарльз и принц Уильям — отец и брат Гарри. Но герцог Сассекский начал бороться с семейным недугом, как считает доктор Шахмалак, под влиянием супруги.

Она была голливудской актрисой в своей прежней карьере, поэтому она знает, как хорошо выглядеть. <...> Многие мои клиенты приходят из-за тонкого давления со стороны своих партнёров, которые предпочли бы не встречаться с лысым мужчиной, — отметил Шахмалак.

Как писал NEWS.ru, отказавшиеся от королевских полномочий Меган и Гарри в феврале впервые вышли в свет — посетили закрытое мероприятие холдинга JP Morgan в Майами.