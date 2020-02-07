https://static.news.ru/photo/9ecd5d04-49d9-11ea-8852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл впервые появились на официальной встрече после того, как они отказались от королевских полномочий.

Крупный американский финансовый холдинг JP Morgan в Майами организовал закрытое мероприятие, на которое пригласил звёздную пару. Для этого был арендован пятизвёздочный отель на Южном пляже.

Приглашённым гостям обеспечили максимальный уровень безопасности. Гарри и Меган за этот визит получили крупную сумму денег, однако её размер держится в секрете, пишет Daily Mail.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Меган Маркл устроила встречу с Томом Крузом. Она намерена вернуться в Голливуд, и переговоры с Крузом были посвящены именно этому. Актёр пообещал герцогине стать её покровителем хотя бы на первое время. Кроме того, Круз будет использовать свой статус суперзвезды, а также связи с Церковью сайентологии, чтобы подавить любое негативное освещение в прессе ситуации вокруг Маркл.