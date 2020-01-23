https://static.news.ru/photo/99d78ff0-7463-11e9-9603-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл устроила встречу с Томом Крузом. Бросившая актёрскую карьеру ради брака с принцем Гарри звезда намерена вернуться в Голливуд. Переговоры с Крузом были посвящены именно этому.

Актёр пообещал герцогине стать её покровителем хотя бы на первое время, сообщает New Idea со ссылкой на свои источники. Кроме того, Круз будет использовать свой статус суперзвезды, а также связи с Церковью Сайентологии, чтобы подавить любое негативное освещение в прессе ситуации вокруг Маркл, отмечает издание.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. Им запрещено самостоятельно зарабатывать и получать коммерческий доход. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Позже стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность. Герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством. Вся зарплата будет перечисляться организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Отец Гарри принц Чарльз пообещал, что по крайней мере первый год после «развода» с королевской семьёй продолжит спонсировать своего сына.

Ранее NEWS.ru писал, что принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции. По информации журналистов, внук королевы Елизаветы II пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма. Отказ от королевских полномочий Гарри назвал «великой печалью».