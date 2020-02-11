https://static.news.ru/photo/fba94cb6-4cb5-11ea-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Sorge, via www.imago/Global Look Press

Сын принцессы Анны Питер Филлипс и его пока ещё супруга Отем Келли заявили, что их расставание станет лучшим решением. Они намерены остаться друзьями и вместе воспитывать дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Айлу.

В заявлении супругов, которые поженились в 2008 году, сказано, что о решении развестись они сообщили королеве Великобритании Елизавете II и другим родственникам в 2019 году. Филлипс и Келли намерены установить совместную опеку над детьми.

Как отмечается, информацию о расставании пары близкие восприняли с грустью, однако полностью поддержали эту инициативу супругов.

Первоочередной задачей пары останется дальнейшее благополучие и воспитание их замечательных дочерей Саванны и Ийлы, — подчёркивается в заявлении.

Ранее издание The Sun сообщило, что британский монарх расстроилась, узнав о решении её любимого внука Питера Филлипса и его жены Отем Келли развестись после 12 лет брака. Сам Филлипс, по словам одного из его друзей, чувствует себя «опустошённым», писал NEWS.ru.