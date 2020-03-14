Весна — время глубоких луж на дорогах, преодоление которых становится причиной существенного количества неисправностей в подвеске, тормозной и выхлопной системах автомобиля. Что и как в машинах приходит в негодность, и как этого избежать — в материале NEWS.ru.

Несмотря на то, что автомобиль — «всепогодное устройство», нужно понимать, что большинство его наружных деталей — брызгозащищённые, а не водонепроницаемые. И полное погружение в воду, даже кратковременное, им способно существенно навредить. Если это, конечно, не подготовленное для ралли-рейдов авто, где заранее приняты многочисленные специальные меры для водозащиты узлов и агрегатов, а после каждого серьёзного внедорожного заезда с преодолением бродов и болот проводится основательный и трудоёмкий комплекс сервисных работ по «обезвоживанию», очистке и смазке всего и вся.

Для обычных городских машин основные проблемы, создаваемые глубокими лужами, — это проникновение влаги в узлы трения и термическая деформация нагретых деталей. Поэтому в сезон, когда таяние снегов и обильные осадки вызывают подтопления на дорогах, крайне важно отложить на время спортивный и агрессивный режим езды, преодолевая глубокие лужи медленно и, по возможности, объезжая их хотя бы по кромке.

Тормозные диски

Классика жанра среди проблем, создаваемых автовладельцам глубокими лужами, когда разогретые более-менее интенсивным торможением диски попадают в воду, они тут же резко охлаждаются. Из-за неравномерного охлаждения диск «ведёт» — волнообразно скручивает. Причём, самое опасное — это именно попадание в глубокую лужу. Едва ли не раскаленный диск может не пострадать от мелких брызг, которые испарятся на нём без вреда, но при обильном резком заливании водой даже менее сильно нагретый теряет ровный профиль поверхности. Вдобавок, чем ниже качество и меньше масса диска (в силу его беспородного происхождения), тем сильнее он подвержен термической деформации.

Причём для того, чтобы получить «геморрой», вовсе не обязательно предварительно отжигать, как Шумахер. Частенько даже нескольких относительно интенсивных, но отнюдь не экстремальных торможений перед хорошей лужей достаточно, чтобы потребовалась замена дисков на новые, или их проточка. Причём, игнорировать или откладывать замену нельзя, поскольку искривление приводит к пульсирующему биению на педали тормоза при нажатии, существенно снижающему эффективность тормозной системы, и иногда даже к вибрациям просто на скорости.

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Тормозные суппорты

У суппортов с плавающей скобой (а именно такая конструкция преобладает на автомобилях бюджетного и среднего класса) при проезде глубоких луж вода эффективно засасывается под резиновые пыльники пальцев той самой плавающей скобы. Конструкция этих пыльников изначально не слишком герметична: защита пальцев от воды и пыли обеспечивается лишь за счет упругости резиновой или полиуретановой гофры. Старенькие и потерявшие эластичность гофры способны отразить только водяные брызги — а вот при погружении горячего суппорта в холодную воду глубокой лужи механизм пальцев втягивает влагу, которая весьма неохотно оттуда уходит впоследствии, вызывая коррозию и окисление смазки. Заедания же в узлах направляющих скобы суппорта порождают подклинивание тормозов и неравномерный износ колодок и дисков.

Приводы колёс

Приводы колёс — они же ШРУСы — надёжно защищены от воды и пыли резиновыми пыльниками-гофрами. Пыльники обжаты прочными хомутами, а их резина — износостойкая и долговечная. Но если пыльник — дешёвый неоригинал, то после некоторого времени эксплуатации через хомут в трущийся узел способна попадать влага, вызывающая ржавление его потрохов и окисление смазки. При вращении ШРУС испытывает приличные нагрузки и изрядно нагревается. А когда, влетая на скорости в лужу, он резко охлаждается, через неплотности затяжки хомута и места прилегания резины к металлу внутрь может подсасываться влага. Вода же внутри пыльника — недопустима, ибо под её воздействием шарнир начинает стремительно умирать. От влаги в смазке распадаются антизадирные присадки и способны образовываться абразивные фракции, резко усиливающие износ шариков или игольчатых подшипников в роликах трипода.

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Шаровые шарниры

Практически в любой более-менее современной машине шаровых шарниров — минимум десяток штук! Два опорных в передней подвеске МакФерсон, два — в рулевых наконечниках, два — в рулевых тягах, еще четыре — в стойках стабилизатора, так называемых «косточках». И это — в самом недорогом и технически примитивном авто. В более навороченных моделях количество шаровых шарниров удваивается, а то и утраивается — за счёт задней многорычажной подвески, второго стабилизатора, датчиков уровня высоты подвески, чьи тяги представляют собой миниатюрные «косточки».

Шаровые шарниры смазаны внутри и закрыты сверху резиновыми пыльниками, поджатым пружинящим кольцом-хомутиком. В движении они, как правило, существенно не греются и не испытывают перепадов температур при попадании в воду. Однако защитные уплотнения со временем теряют эластичность и покрываются трещинками, через которые под них проникает губительная влага — особенно при прохвате через глубокие лужи, что равноценно мощной направленной струе из шланга.

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Глушитель

Скорость коррозии стальных сплавов резко возрастает с ростом температуры. Быстрое преодоление глубоких луж обильно омывает волной (кстати, весьма солёной после зимы) трубы выпускного тракта, заставляя их интенсивно корродировать, покрываясь толстым слоем чешуйчатой ржавчины, под которой образуются сквозные свищи. При этом гораздо более неприятными могут оказаться последствия от резкого залития раскаленного катализатора (особенно если он не встроен в коллектор, а расположен непосредственно под днищем) и лямбда-зонда — датчика кислорода. И то и другое — детали недешёвые и весьма ответственные. Внутренняя часть лямбда-зонда нагрета до 500-600 градусов, и, хотя наружная всё же существенно холоднее, попадание в лужу «с головой» способно разрушить керамическую основу датчика. Та же опасность подстерегает и катализатор — трещины от перепадов температуры в керамических сотах порождают образование керамической же пыли, которая впоследствии способна затягиваться в двигатель и «наждачить» цилиндры изнутри.