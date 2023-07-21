Как создать лучший лук, маникюр, макияж: паблики «ВКонтакте» о красоте Подборка сообществ о красоте, косметике и позировании

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бьюти-индустрия занимает одно из лидирующих мест по производству и сбыту продукции во всем мире. По сравнению с 2020 годом сегодня более 30% женщин увеличили расходы на косметику. Чтобы лучше понимать индустрию красоты, найти для себя работающие средства или просто насладиться вдохновляющими фотографиями, NEWS.ru составил подборку пабликов о красоте во «ВКонтакте».

«Красота народов мира»

Этот паблик рассказывает о красоте разных народов мира. На страницах сообщества в основном можно найти разнообразные фотоподборки, но среди них попадаются и познавательные посты о коренных жителях Америки, исчезающих племенах Африки или многообразии кавказских народов. Нередко люди на фотографиях одеты в национальные костюмы. Благодаря этому подписчики узнают про культурные особенности народов всего мира.

За наполнение паблика отвечают не только админы, но и сами пользователи. Они делятся снимками из личного архива, показывают свои семьи, детей и внуков. А в комментариях обсуждают внешние особенности каждой нации.

«RedAutumn — косметика и красота»

Это авторский паблик блогера Ольги RedAutumn. Уже несколько лет она рассказывает о новинках бьюти-индустрии, путешествиях и собственных литературных предпочтениях на всех популярных интернет-площадках. На странице сообщества можно найти много полезной информации о том, за какими косметическими средствами надо охотиться в магазинах, какие обходить стороной, а что и вовсе не стоит потребительского внимания.

Ольга тестирует на себе различные уходовые и декоративные средства, а затем составляет тематические посты: лучшие бюджетные продукты, на что не жалко потратиться из люксовой косметики и т. д. Нередко блогер разыгрывает среди подписчиков подарки от косметических брендов, а также делится актуальными акциями и скидочными промокодами.

«Бьюти-находки»

Этот паблик — обширная энциклопедия на тему красоты и косметики. Здесь пользователи найдут списки средств для роста волос, улучшения состояния кожи, названия косметических продуктов под разные типы внешности. Помимо профильных постов админы сообщества делятся бьюти-мемами и смешными историями, которые нравятся пользователям чуть ли не больше, чем подборки средств. Подписчики паблика активно комментируют лайфхаки и находки админов, отмечая рабочие и провальные продукты.

«Даша Архипова про бьюти»

Личный паблик бьюти-блогера Дарьи Архиповой с суммарной аудиторией 700 000 человек. Девушка делится собственными рекомендациями по уходу за кожей, актуальными подборками по маникюру и советами о том, как сделать трендовый макияж в стиле барбикор.

Помимо того, пользователи найдут готовые гайды, узнают, как собрать базовую косметичку для учебы и офиса, как избавиться от темных кругов под глазами и сколько раз в день нужно ухаживать за кожей.

«Уход за собой»

Админы этого паблика собрали в одном месте работу бьюти-блогеров со всего мира. Здесь пользователи найдут инструкции о том, как ровно нарисовать стрелки на веках, какие оттенки красной помады подойдут девушкам разных национальностей и как добиться упругости кожи при помощи массажа. Большая часть контента — скриншоты из видео различных блогеров, но попадаются и мемы на тему неудачных процедур. Аудиторию паблика — 417 000 человек.

«Шикарные волосы. Уход за волосами»

Этот паблик существует уже 12 лет, и ежедневно его админы публикуют советы по уходу за волосами. В основном группа содержит тематические картинки и списки продуктов. Однако она работает и как живое сообщество. Через официальные контакты паблика пользователи задают интересующие их вопросы и получают с десяток ответов. Работает ли та или иная маска для волос, какие средства помогут в долговременной укладке, а какие помогут с секущимися кончиками.

Кроме того, в специальных беседах можно найти скидки на косметические продукты и получить помощь в доставке средств, которые исчезли из магазинов. Ежедневно подписчики делятся собственными историями об экспериментах с волосами. Поэтому паблик работает не только как информационный стенд, но и как психотерапевтическая помощь при неудачных стрижках или диагностированной аллопеции.

«О позинге, моде и стиле с Машей Пак»

Этот паблик ведет модель и блогер Маша Пак. В описании к сообществу она обещает подписчикам научить их любить себя. Девушка делает это с помощью вдохновляющих фото с модных показов и из личного архива. В основном посты Маши делятся на два вида: инструкции для позирования и рассуждения о модных трендах с картинками.

Модель не просто постит собственные луки, но и активно обсуждает их с 25 000 подписчиков. Девушка дает советы о том, как интересно выглядеть на фотографиях, какие модные вещи можно носить в жизни и как добиться максимальной активности от пользователей правильным позированием на фото.

«Девочки и косметос»

Этот паблик — самое крупное ВК-сообщество с обзорами косметики. Его аудитория насчитывает 585 000 человек. Админы паблика делают акцент на полезном контенте, но в сообществе есть место для шуток и обсуждений на другие темы. Здесь пользователи найдут обзоры косметических новинок, выборку лучших средств из бюджетного и дорогого сегмента в удобном формате. Все посты сделаны в формате скриншотов из видео или инфографики.

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