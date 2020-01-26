Едва ли не каждому второму автовладельцу доводилось «травмировать» своего железного коня о дорожные повреждения, колдобины, ямы, безграмотно налепленные «лежачие полицейские». Нередко ремонт после рядовых поездок по отечественным трассам обходится весьма недёшево — даже на бюджетной машине, не говоря уж о дорогих. NEWS.ru разбирался в вопросе, как отремонтировать свой автомобиль за счёт дорожников-виновников?

Качество российских дорог — фактически дополнительный «налог» для автовладельцев, заставляющий больше и чаще тратить деньги на ремонт машины и увеличивающий стоимость владения транспортным средством. Не секрет, что в Европе детали подвески любого автомобиля служат существенно дольше, чем они же, но на машине, катающейся по России. Сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и опоры стоек, стойки стабилизаторов, именуемые на автожаргоне «косточками», и многое другое — всё это на некачественных дорогах имеет значительно уменьшенный ресурс.

Бесконечная вибрация с уровнем выше среднего усиливает коррозию кузова — возникают микротрещины лакокрасочного покрытия и герметика, защищающего сварные швы, куда попадают влага и зимние реагенты. Салон постепенно наполняется «сверчками», стуками и скрипами, поскольку от дорожной тряски ослабевают крепежи и разбалтываются стыки пластиковых элементов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иногда ситуации бывают куда более фатальные — не растянутые во времени, а одномоментные. Незамеченная крупная яма на дороге зачастую приводит к поломке ходовой части и изрядным тратам на её восстановление. Хорошо, если обошлось без человеческих жертв, но и они, увы, не редкость.

И в большинстве случаев истинные виновники происшествия — ответственные за поддержание трассы в надлежащем состоянии — выходят сухими из воды, и часто даже не знают, что из-за их халатности машины получили повреждения или погибли люди. Большинство же пострадавших не пытаются наказать виновных и получить компенсацию, заведомо считая поиск правды в нашей стране путём тупиковым.

Впрочем, порой справедливость торжествует — и выясняется, что добиться её не так уж и сложно. Показательную историю рассказал NEWS.ru один из читателей — буквально недавно его история с ямой завершилась успехом и полной его победой.

Вечером 16 октября 2018 года москвич Давид М., научный сотрудник одного из столичных институтов, ехал на автомобиле Skoda Rapid по Большой Тульской улице из центра в сторону съезда на Третье транспортное кольцо. Внезапно перед ним резко, буквально «педалью в пол», затормозила попутная машина. Давид начал снижать скорость, когда его автомобиль получил сильнейший удар. Оказалось, дорожники, проводившие так называемый ямочный ремонт, вырезали поперёк полосы длинный и узкий пропил глубиной около 15 см. Разумеется, никаких предупреждений, знаков, конусов или светового оповещения выставлено не было. С места водителя эта «яма» выглядела, как тень на шоссе.

По российской традиции, ямы под заплатки вырезаются в один день, а заделываются — хорошо, если в следующий. В результате даже на невысокой скорости прямое попадание в глубокую канавку с вертикальными стенками и угловатыми кромками вызывает удар по колесам и подвеске автомобиля, идентичный наезду на лежащее поперек бревно.

Давид прокатился около 300 метров по инерции, пытаясь понять, что произошло, и обнаружил, что автомобиль сильно тянет в сторону — видимо, деформировался подрамник или задняя балка.

При осмотре колёс обнаружились «грыжи» на всех четырёх шинах и вмятины на дисках. Неподалёку на обочине стояли другие легковушки, водители которых меняли колеса. У них удары вызвали деформации дисков и потерю давления в шинах. Пока Давид оценивал свои повреждения, на его глазах в эту же канаву влетел Mercedes. Вместе с его владельцем наш читатель вызвал ГИБДД и остался ждать сотрудников полиции. Прошло около трёх часов. За это время в «ловушку» попадала машина за машиной, наверное, около двух десятков. Одни останавливались, чтобы подобрать отлетевшие колпаки, другие — меняли колёса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подобное случается только в анекдотах, но одним из пострадавших оказался микроавтобус Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) с характерной зеленой раскраской. Сотрудники ЦОДД выставили конусы, которые были у них с собой, и тоже остались дожидаться ДПС.

Приехавшие гаишники всё оформили, дали на руки постановления и велели приходить через неделю в отдел ГИБДД за справками о ДТП.

Такая халатность дорожников, да ещё и в столице, где на ремонт дорог выделяются сумасшедшие средства, должна быть наказана. И после получения на руки документов Давид решил дать им ход, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Он обратился к независимому эксперту для оценки повреждений автомобиля. Услуги оценщика обошлись в 4 тыс. рублей, и их пришлось оплачивать из своего кармана. Через неделю заключение было готово — по нему под замену шла задняя балка стоимостью около 40 тыс. рублей (сход-развал выявил «расползание» углов установки колёс), передний подрамник стоимостью 4 тыс. рублей, рычаги по 1,5 тыс. рублей, загудевшие ступицы, а также четыре оригинальные шкодовские покрышки с дисками. Далее Давид нанял адвоката для составления искового заявления и представительства в суде.

Юрист решил важный вопрос — определил, к кому подавать иск. Он обратился в префектуру Южного округа города Москвы с запросом, и получил бумагу, согласно которой улица, где произошло происшествие, находилась в ведении Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник» Даниловского района и им обслуживалась.

На первое заседание в Нагатинском районном суде от ГБУ «Жилищник» никто не явился. Их представитель пришёл на второе заседание и предсказуемо заявил: «Мы не виноваты, предъявляйте претензии тем, кто делал ремонт дороги, — судитесь с ними». «Жилищники» пытались переложить вину на организацию-подрядчика, которую наняли для ремонта работ и её субподрядчика. Судья столь неубедительные возражения не приняла, как не приняла и иные возражения, не подкреплённые никакими доказательствами. После четырёх заседаний решение было вынесено в пользу истца — пострадавшего автовладельца.

Само собой, в ГБУ «Жилищник» решение хотели опротестовать, но их жалобу отклонили. Тогда их юристы пошли в следующую инстанцию — в Мосгорсуд. Но и там справедливость устояла; суд снова им отказал — решение оставили без изменений. За пять дней до Нового 2020 года Давид получил исполнительный лист.

История тянулась больше года, но завершилась полной победой. В итоге водителю присудили 158 тыс. рублей за повреждения автомобиля и 21 тыс. за расходы на подачу иска, экспертизу, услуги адвоката.

Впрочем, ущерб владельца того Mercedes обошёлся «Жилищнику» ещё дороже — ему присудили компенсацию в сумме около 400 тыс. рублей. На экспертизу он привозил свой автомобиль на эвакуаторе, поскольку после удара о яму у машины сорвало двигатель с подушек. Средняя «банка» глушителя зацепилась за край канавки, и мотор получил сильнейший рывок. Плюс на выброс пошли четыре покрышки и дорогие диски.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

В подобной или похожей ситуации не стоит проявлять фатализм и убеждать себя в том, что всё бесполезно, и добиться правды невозможно. Что-то изменится в лучшую сторону только, если в суд будет обращаться не один человек из тысячи, как сейчас, а хотя бы четверть пострадавших.

У любой автомобильной дороги есть ответственный за неё, и в случае, когда вы понесли ущерб на повреждённом участке шоссе или улицы, который не был никак обозначен, вы почти наверняка добьётесь справедливости и компенсации.

NEWS.ru в этой связи рекомендует: вызывать ГИБДД, оформлять дорожно-транспортное происшествие (и не нужно заблуждаться, что ДТП бывает только при столкновении машин и людей), проводить экспертизу повреждений и обращаться с иском о возмещении затрат на запчасти, ремонт и сопутствующие расходы. Моральный ущерб и разного рода «упущенная из-за простоя машины выгода» — безусловно, имеют место, но надеяться на удовлетворение таких требований всё же не стоит.

А после удовлетворения иска следует обратиться в Федеральное казначейство, предоставив решение суда и исполнительный лист и указав в заявлении свои платёжные реквизиты, на которые в течение месяца будут перечислены денежные средства. Есть и иной путь — узнать, в каком банке находится счёт у организации-ответчика, прийти в банк с исполнительным листом, и денежные средства будут выданы в течение трёх дней.

Впрочем, первый вариант объективно проще для большинства граждан.