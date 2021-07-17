Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала три причины снов с умершей роднёй

Финалистка «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что делать, если часто снятся умершие родственники. Когда люди покидают земной мир, они могут являться родне только в трёх случаях, разъяснила Кажетта в интервью Пятому каналу.

Первый — это возможность попрощаться с родными, предупредить их или о чём-то попросить, сказала шаманка. Во втором случае душа является, когда застревает в тонких мирах и не может улететь в высокие, разъяснила шаманка.

Тогда души просят, чтобы им помогли: отмолили за них, какое-то покаяние сделали, столы накрыли или проводили с конфетами, — разъяснила экстрасенс.

Интересно, что такое же отношение ко снам с умершими родственниками существует и православной церкви — в этом случае советуют заказать обедню.

Третий случай, когда снятся умершие, может быть связан с тем, что они застревают в чистилище. По словам Кажетты, они приходят к близким за помощью и просят, чтобы их вытащили молитвами.

Это души, которые в этой жизни не были пробуждёнными в духовном плане: у них нет воскрешения души, нет перехода в другой мир, поэтому они снятся родственникам, близким или друзьям и просят помощи, — пояснила шаманка.

Сам по себе частый приход во сне умерших родственников — нехороший знак, предупредила ясновидящая. Он означает, что дух не может найти покоя и заблудился в семи мирах.

Поэтому, когда часто снятся духи, пожалуйста, поминайте их в церквях и дома, отправляйте им свою любовь, она им необходима, — посоветовала финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов».

Ранее сообщалось, что во время пандемии россияне стали активнее обращаться к шаманам, нумерологам и другим специалистам с паранормальными способностями. Эксперты видят в такой тенденции как положительные, так и отрицательные стороны.