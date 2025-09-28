Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 17:22

На Кубе умерла крестная мать Тупака

На Кубе умерла разыскиваемая ФБР крестная мать рэпера Тупака

Ассата Шакур Ассата Шакур Фото: ТАСС

В Гаване на 78-м году жизни скончалась Ассата Шакур, американская активистка и крестная мать рэпера Тупака Шакура, которую ФБР долгое время разыскивало, сообщила ее дочь в соцсетях. По данным источника, причиной смерти стали проблемы со здоровьем и преклонный возраст, передает The New York Times.

Шакур в 1960-х присоединилась к движению «Черных пантер», а затем — к «Черной армии освобождения». В 1973 году в Нью-Джерси женщина оказалась в центре перестрелки с полицией, в которой погиб один из сотрудников. Суд признал ее виновной и приговорил к пожизненному заключению.

В 1979 году активистке удалось бежать из тюрьмы при поддержке соратников. С начала 1980-х годов она жила на Кубе, получив политическое убежище. Власти США продолжали настаивать на экстрадиции, а ФБР называло ее одной из самых опасных преступниц.

Ранее в США на 88-м году жизни скончался культовый режиссер Генри Джеглом, известный по фильмам «Безопасное место» и «Прошлым летом в Хэмптоне». Его дочь Сабрина охарактеризовала отца как любящего и уникального человека.

