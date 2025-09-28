На Кубе умерла крестная мать Тупака

В Гаване на 78-м году жизни скончалась Ассата Шакур, американская активистка и крестная мать рэпера Тупака Шакура, которую ФБР долгое время разыскивало, сообщила ее дочь в соцсетях. По данным источника, причиной смерти стали проблемы со здоровьем и преклонный возраст, передает The New York Times.

Шакур в 1960-х присоединилась к движению «Черных пантер», а затем — к «Черной армии освобождения». В 1973 году в Нью-Джерси женщина оказалась в центре перестрелки с полицией, в которой погиб один из сотрудников. Суд признал ее виновной и приговорил к пожизненному заключению.

В 1979 году активистке удалось бежать из тюрьмы при поддержке соратников. С начала 1980-х годов она жила на Кубе, получив политическое убежище. Власти США продолжали настаивать на экстрадиции, а ФБР называло ее одной из самых опасных преступниц.

