«Зо-ооомби!» и другие лучшие песни The Cranberries

https://news.ru/storage/news/32c128703c0662e4ff9dccb5d6793bd8/3620a4ea-dcf3-41a3-bec1-7575ef78b6e3_850.jpg Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долорес О’Риордан

Благодаря этим хитам вы полюбите группу ещё больше

15 января 2018 года в лондонском отеле нашли бездыханное тело солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Причину смерти долго не называли, а спустя полгода судьи объявили: она утонула в ванной, будучи в сильнейшем алкогольном опьянении. The Cranberries знали в основном по хиту «Zombie». News.ru объясняет, почему музыкальный коллектив не стоит считать группой одного хита.

«Zombie», 1994

Песня-протест и визитная карточка The Cranberries, посвящённая событиям в британском городе Уоррингтон. В 1993 году там взорвались две бомбы, заложенные боевиками Ирландской республиканской армии. В результате теракта погибли два мальчика и пострадали ещё несколько человек. Зомби — это участники ИРА, как нетрудно догадаться.

«Ridiculous Thoughts», 1994

Композиция «Нелепые мысли» из альбома «No Need to Argue» считается одной из лучших песен группы. Музыку и слова к ней сочинила Долорес, вложив туда всё возмущение от дискриминации по гендерному признаку.

«Даже для тех людей, к кому вы всегда относились с уважением и полагали, что они ценят ваш ум, душу или талант, в действительности всё это не важно и хотят от вас они совсем другого. И это всё очень сильно разочаровывает», — призналась певица в интервью ирландскому журналу Hot Press. — «Вы даже не представляете, как много в музыкальном бизнесе мужчин, которые смотрят на женщин исключительно как на сексуальный объект».

На песню «Ridiculous Thoughts» снят красивый и не очень понятный клип, который снимали в пустынной местности с участием главного хоббита «Властелина колец» — актёра Элайджи Вуда. The Cranberries забраковали клип, потому что «вообще не поняли, что там происходит», когда увидели смонтированное видео. Может быть, зрителю откроется в нём больше?

«Ode to My Family», 1994

Добрая лирическая песня, посвящённая, как не трудно догадаться, семье Долорес О’Риордан. Певица даже самостоятельно написала струнный аккомпанемент к песне. По мнению критиков, «Ode to My Family» — её самое известное творение наравне с «Zombie». Именно эти композиции пользовались наибольшей популярностью в альбоме «No Need to Argue». Долорес вложила в балладу всю душу, истосковавшуюся по счастью, семейному очагу и своим родителям. Известно, что детство у неё было не самым безоблачным, и певица пережила насилие, впоследствии ставшее причиной её рецидивирующей чудовищной депрессии.

«Free To Decide», 1996

Это второй сингл из альбома «To the Faithful Departed». В песне рефреном повторяется фраза «Я свободна решать» и обращение к воображаемому собеседнику.

Ты должен ничего не иметь,

В особенности, времени для поступков.

В России идёт война

И в Сараево тоже.

Считается, что The Cranberries имели в виду события в Чечне 1995 года.

«Time Is Ticking Out», 2002

Песня-ожидание апокалипсиса. В ней упоминается Чернобыльская катастрофа, испорченный человечеством озоновый слой, радиация, жертвы, последствия массового потребления. Долорес признаёт, что для неё смысл всего — любовь. Процент от продаж этого сингла последовательная Риордан направила в международный фонд помощи детям Чернобыля. На песню «Время утекает» сняли мультяшный клип, сделанный профессиональным режиссёром Морисом Линнейном.

Разумеется, это далеко не все хорошие песни The Cranberries, просто именно эти композиции принесли группе мировую славу. 10 января News.ru вспоминал Дэвида Боуи, которого не стало три года назад.