Режиссёр «Аквамена» попросил оставить в покое любителей кино

Режиссёр «Аквамена» попросил фанатов своего фильма не оскорблять тех людей, которым не понравилось кино. Просьба была опубликована в его Twitter.

It has come to my attention that some folks are getting harassed by some fans for not liking AQM. Please don’t do that. Not the kind of support I want. Be respectful. Vice versa, it’s ok to not like my film, but there’s no need to attack me personally, or tag me on hates. Peace