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«Полицейский с Рублёвки» опять возглавил российский прокат

twitter.com/@TolikSony82

культура [ версия для печати ]

Фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» стал лидером российского кинопроката за минувшие выходные. Комедия Ильи Куликова удерживает это звание уже вторую неделю подряд.

Сборы за последний уик-энд составили 45 млн рублей, а в первую неделю проката фильм заработал 330 млн рублей, обойдя голливудский блокбастер «Аквамен», у которого было чуть больше 200 млн сборов, сообщает портал Kinobusiness.com.

Вторую строчку заняли «Ёлки последние». Традиционный новогодний альманах от студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова заработал за эти выходные 38,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров «Гринч». Мультфильм о зелёном злодее, который решил украсть Рождество, заработал в российском прокате за этот уик-энд 18,2 млн рублей.


#россия #кинопрокат #сборы
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