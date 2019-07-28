https://static.news.ru/photo/8e923740-b148-11e9-9c1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kati K./instagram

У убитой в Москве девушки-блогера Екатерины были завистники. Об этом сообщила её знакомая.

Ей не раз присылали в соцсетях откровенные фото убитой и пытались выяснить, предоставляет ли та интимные услуги, рассказала РЕН ТВ подруга Екатерины.

На такие вопросы она отказывалась отвечать, но до неё доходили слухи, что блогерша занимается «не тем, чем надо».

Мне она сама писала, что кому-то не даёт покоя её личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась, — рассказала знакомая девушки.

Тело блогерши было найдено 27 июля. Труп Екатерины обнаружил хозяин квартиры на улице Пырьева, которую снимала погибшая. Тело было спрятано в чемодан.

Погибшая вела блог о путешествиях в Instagram, где у неё было около 80 тысяч подписчиков. Девушка приехала в Москву на прошлой неделе с греческого острова Корфу.

Мужчина, с которым встречалась убитая, был доставлен на допрос в отдел полиции по району Раменки. Ранее одной из возможных причин жестокого убийства была названа ревность, писал News.ru.