Одно из государственных информационных агентств со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах рассказало о возможном введении жёсткого контроля за поведением мигрантов в России, аналогичный тому, который уже несколько лет используют в Китае. Эксперты в беседе с NEWS.ru поделились мнением о том, насколько такой проект реалистичен и какие угрозы он несёт.

В классическом боевике 1993 года «Разрушитель» главный герой в исполнении Сильвестра Сталлоне оказывается в будущем, где среди прочего предусмотрены штрафы за асоциальное поведение. Специальный прибор выписывает их за нецензурную брань, курение в общественных местах и хулиганство. Действие фильма происходит в 2032 году, но, как оказалось, голливудские сценаристы промахнулись с прогнозом больше чем на две декады. Уже в 2014 году власти Китая анонсировали создание аналогичной системы социального контроля. Позже о её применении рассказали несколько СМИ. В первую очередь, в более жёстком виде её используют для « перевоспитания » мусульман-уйгуров, в мягком — для остальных жителей Поднебесной.

29 мая 2020 года РИА Новости со ссылкой на свой собственный источник в МВД рассказали о возможном создании приложения с рейтингом социального доверия, аналогичного китайскому. Применять его пока планируется исключительно для мигрантов.

Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие. Цифровой профиль будет находиться в приложении «Мигрант». Приезжие должны будут устанавливать его на свои телефоны, — рассказал источник.

Он также добавил, что после окончания эпидемии и открытия границ установка этого приложения может стать обязательной для всех въезжающих, а отказ понизит этот самый социальный рейтинг.

Система социального контроля в Поднебесной работает примерно следующим образом: государство собирает массив информации о человеке, такой как штрафы за нарушение ПДД, задолженности по кредитам, действия в Интернете. В зависимости от деятельности человеку начисляют или убирают очки. В частности, набрать их можно, занявшись благотворительностью (лучше в пользу проектов Коммунистической партии Китая), а потерять, скажем, за курение в неположенном месте. Высокий рейтинг облегчает жизнь — его обладателю проще получить кредит на выгодных условиях или снять номер. Низкий грозит ограничениями в перемещениях и невозможностью воспользоваться различными услугами, в том числе торговыми автоматами.

Cheng Min /Global Look Press

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк предположил, что скорее всего через РИА Новости специально был запущен «информационный вброс» для того, чтобы «проверить реакцию общества».

Хотят, скорее всего, увидеть, будет ли кто-то возмущаться, отговаривать и так далее. Не думаю, что пока есть смысл серьёзно обсуждать введение у нас этой системы, если нет даже какого-то документа, а просто анонимный источник в прессе. Артем Козлюк руководитель «Роскомсвободы» руководитель «Роскомсвободы»

Козлюк при этом отметил, что, если власти действительно всерьёз займутся реализацией идеи рейтинга, на это будет очень интересно посмотреть, правда, с грустью.

Это будет ещё один шаг к антиутопии. Речь, по сути, о создании цифрового концлагеря под соусом того, чтобы человек был лучше, был активнее, — делится опасениями эксперт.

Стоит добавить, что в случае, если российские правоохранительные органы решат последовать примеру Китая, то системой социального контроля дело может не ограничиться. В 2016 году в Интернете появился первый открытый тендер на изготовление наборов для генотипирования для нужд МВД Поднебесной. Правозащитные организации, а также многочисленные беженцы из Китая рассказывают о сборе ДНК в школах, дома и на работе. Без сдачи биологического образца с недавних пор стало невозможно получить паспорт. По словам правозащитников, сбор ДНК открывает огромные возможности для слежки как за определённым субъектом, так и за его родственниками.

Не стоит забывать, что в прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал указ о генетической паспортизации и составлении генетического профиля граждан страны. По официальной версии, это должно повысить химическую и биологическую безопасность России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автор Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников предположил, что если рейтинги введут для мигрантов, то после этого обязательно применят их и в России, а электронная паспортизация может рассматриваться как первая попытка, сделанная в этом направлении.

Сейчас правоохранители и власти во многом пытаются копировать опыт Китая в подобных областях. Однако есть существенная разница. В Поднебесной есть политическая воля вводить эффективные меры контроля, их создают, чтобы они работали. В России подобное создают ради коррупции. Сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет в случае ввода системы она будет хорошо работать. Владислав Здольников автор Telegram-канала «IT и СОРМ» автор Telegram-канала «IT и СОРМ»

Здольников напомнил о неэффективности приложения соцмониторинга больных коронавирусом — большое число тех, кто ей пользовался, получил штрафы, счёт которых идёт на сотни миллионов рублей, а приложение всё время барахлило.

Если система с социальным рейтингом будет работать также, то у всех мигрантов он просто будет максимально низкий, а от приложения будет мало толку, — считает эксперт.

Добавим, китайская система социального контроля, насколько известно, интегрирована с системой распознавания лиц, и если возможность российских властей эффективно скопировать первое — под сомнением, то со вторым никаких проблем нет. Москва уже достаточно давно закупает камеры с функцией распознавания лиц. По оценкам экспертов, таких в городе уже более 100 тысяч. Столица стала третьим городом в мире по количеству этих устройств.

Тем временем в Федерации мигрантов России усомнились в эффективности приложения. Президент организации Вадим Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал , что мигранты такое нововведение легко переживут.

Там же сказано, в этой новости, что если мигрант будет отказываться это приложение поставить, то у него упадёт какой-то социальный рейтинг. Я думаю, что мигранты это легко переживут, никто ставить ничего не будет, и работать система не будет, потому что это никому не надо. Если мигрант как доставщик пиццы вам нахамил, то вы ему снижаете рейтинг в рамках компании, на которую он работает, а он перешёл в другую, и у него опять максимальный рейтинг, поэтому это не будет работать в том виде, в котором мы это сейчас обсуждаем, абсолютно, — уверен Коженов.

В Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ не ответили на запрос NEWS.ru к моменту выхода статьи.