Суд арестовал двух директоров Сбербанка

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина. Их подозревают в мошенничестве, сообщили «Известия».
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Когда она занимала свой пост в министерстве, Зак был замгендиректора Фонда новых форм развития образования.
Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых с её участием в 2019 году. Накануне в её доме провели обыски, чиновница скрылась от следствия и не пришла на допрос.
30 сентября стало известно, что обыски также проводились и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных.