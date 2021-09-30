Суд арестовал двух директоров Сбербанка

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина. Их подозревают в мошенничестве, сообщили «Известия».

Также арестована бывший директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил , что первый фигурант проходит по делу бывшего заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Когда она занимала свой пост в министерстве, Зак был замгендиректора Фонда новых форм развития образования.

Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых с её участием в 2019 году. Накануне в её доме провели обыски, чиновница скрылась от следствия и не пришла на допрос.

30 сентября стало известно, что обыски также проводились и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных.