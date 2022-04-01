СК возбудил дело после захвата заложников в роддоме Мариуполя

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата украинцами заложников в роддоме Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. Внутри здания удерживались не менее 100 местных жителей, в числе которых беременные женщины и около 40 детей.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват двух и более заложников, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), — говорится в сообщении.

По данным следственного комитета РФ, мирные граждане использовались лицами из числа военнослужащих ВСУ и нацбатальонов в качестве живого щита. Всего злоумышленники захватили около 100 мирных жителей Мариуполя, в числе которых были беременные женщины и не менее 40 детей.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили о том, что украинские боевики, взяв в осаду мариупольский роддом, удерживали женщин в подвалах и не позволяли им выбраться за водой к ближайшей скважине. Акушеры были вынуждены принимать роды в полевых условиях, а после прятать новорождённых. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, роддом в Мариуполе был базой украинского ультрарадикального батальона «Азов».