Посольства России и Белоруссии в Литве получили сообщение о лжеминировании

Посольства России и Белоруссии получили сообщения о ложном минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Литвы. Письма поступили на почты российского и белорусского представительств накануне.

Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва. В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы, — говорится в сообщении ведомства.

После получения сообщения офицеры группы антитеррористической операции «Арас» проверили здания на наличие взрывчатых веществ, однако угрозу безопасности не обнаружили. В ходе проверки был собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики.

30 марта стало известно о попытке «заминировать» белгородскую типографию «Константа». Неизвестный позвонил в типографию и шантажировал администрацию возможностью взорвать здание через 20 минут, если на его счёт не поступят $100 тысяч. На следующее утро типография подверглась удару вертолётов ВСУ, одна из ракет ударила в соседнее здание, но снаряд не сдетонировал. Единственному сотруднику, который должен был находиться на рабочем месте, удалось уцелеть благодаря перерыву, в ходе которого он вышел за кофе.