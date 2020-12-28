Поправки не в кайф: почему завернули законопроект МВД о наркопреступлениях

Сотрудники МВД страдают от лишней работы, которая возникает из-за необходимости расследовать место сбыта наркотиков у задержанных, считают в министерстве. Также это оставляет возможность для недобросовестных следователей навредить подозреваемым, обвинив их в сбыте. Для борьбы с этим явлением МВД при поддержке президента, правительства и Госдумы разработало законопроект, которому неожиданно не дал ход Совфед. Почему — разбирался NEWS.ru.

26 декабря Совет Федерации РФ отклонил правительственные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, предлагающие запретить возбуждать дела о сбыте психотропных веществ и наркотиков без «достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам». Помимо прочего, в документе предлагалось сделать обязательным для возбуждения дел по статьям о сбыте наличие «данных об указанных средствах, веществах, растениях: о виде, массе и наименовании».

Примечательно, что эти поправки были разработаны в МВД, а их инициатором еще в 2019 году выступил президент Владимир Путин. Это случилось на фоне громкого дела о задержании журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Вначале, президент, отвечая на вопросы журналистов заявил, что не читает нужным либерализацию статей о наркотиках.

Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может, — сказал Путин.

При этом Путин отметил, что четверть заключенных отбывают срок по наркотическим статьям и добавил, что после дела Голунова, стоит усилить надзор за работой силовиков.

Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради «галок» людей в тюрьму не сажали, — сказал президент.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент будет готов пересмотреть статью УК о наркопреступлениях, но только в случае, если Госдума направит конкретную инициативу.

В итоге Дума во втором чтении, 15 декабря, приняла поправки к статье 146 УПК об обращении со статьями 228.1 и 228.4 УК РФ. Как об этом говорилось в пояснительной записке, законопроект направлен на «обеспечение защиты прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного вовлечения в „доследственные“ проверки и расследования уголовных дел, а целью разработчиков является концентрация усилий правоохранительных органов на противодействие организованной наркопреступности».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время заседания Совета Федерации в пользу поправок выступил заместитель главы МВД Игорь Зубов, который попросил одобрить изменения, так как они точно «не приведут к ухудшению наркоситуации и снижению показателей работы правоохранительных органов».

В теле человека, живого или мертвого, имеются признаки наркотических сильнодействующих или одурманивающих веществ, но при этом, что это за вещество, в каком оно количестве находится в этом теле, как его можно классифицировать, невозможно определить, — говорил Зубов.

При этом, по словам замминистра, дело о факте сбыта возбуждается, хотя в таких случаях чаще всего нет информации, имел ли место сбыт. По словам Зубова, к делам подобной категории относится почти половина всех дел, но до суда из них доходят только единицы.

Выступление замминистра, как и вообще инициатива подобного закона от МВД были весьма необычными, если учитывать достаточно «жесткую» позицию МВД по вопросу легализации. Например, глава министерства Владимир Колокольцев в 2018 году, выступая также перед Совфедом, в качестве одного из успехов называл противодействие «нарколиберальным сообществам».

В частности, в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН удалось зафиксировать принципиальные подходы России по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также злоупотребления ими. Одновременно при нашем участии и содействии зарубежных партнеров по площадкам ШОС, ОДКБ и БРИКС не получил поддержки курс нарколиберального сообщества. Цель которого — существенное ослабление действующей международно-правовой системы контроля над наркотиками, включая легализацию запрещенных веществ, — объяснял Колокольцев.

Однако несмотря на солидную поддержку со стороны президента, парламента и МВД, в Совфеде закон не был одобрен. Сначала против документа выступил профильный комитет по конституционному законодательству. Его глава Андрей Клишас заявил, что, изменения рискуют усугубить ситуацию, вместо того, чтобы помочь незаконно задержанным.

Потребность в возбуждении уголовного дела может быть обусловлена не только установлением бесспорных и очевидных признаков определенного состава преступления, но и необходимостью проведения следственных действий для обнаружения таких фактических обстоятельств дела, которые невозможно выявить посредством проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела. По сути, закон формирует новый механизм установления исключения из общих оснований для возбуждения уголовного дела, — объяснил позицию комитета Клишас.

По словам сенатора, обязывая следователя проводить полноценное расследование до возбуждения уголовного дела, проблема необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки не решается. Зато вместо этого правоохранительным органам предоставляются дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления. В комитете предложили установить в статье 140 УПК РФ условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала коллег и предложила дать время на доработку документа.

Ничего не произойдет смертельного, если мы его отклоним с созданием согласительной комиссии. За месяц, условно говоря, ничего не изменится, согласительная комиссия поработает, и мы в январе уже можем принять этот закон в согласованном виде, — заявила Матвиенко.

По мнению эксперта Института прав человека Арсения Левинсона, законопроект разработан именно из-за проблем МВД со статистикой. Если человек хранил или употреблял наркотик, то перед этим он должен был его где-то достать и полиция должна была установить обстоятельства. Однако, если раньше продажи осуществлялись лично, то теперь покупают, в основном, бесконтактным способом, при помощи так называемых закладок.

Уже нельзя, как раньше, поймать потребителя и через него выйти на дилера. Любопытно, что полиция сама просит задержанных дать такие показания, чтобы потом не пришлось возбуждать дела по факту сбыта. Мы проводили на эту тему исследование, в огромном количестве дел даются одинаковые пояснения: «Шел, случайно нашел пакетик с наркотическим средством». Очевидно, это делается по договоренности с полицией, — считает Левинсон.

Эксперт добавил, что привлечение к ответственности рядовых наркоманов не влечет за собой раскрытия более тяжких преступлений по сбыту. Сами по себе «сотни тысяч уголовных дел» не влияют на уровень доступности наркотиков. Похожим образом рассуждает адвокат Максим Никонов.

Сейчас дела о сбыте, про которые говорится в законопроекте, расследуются формально: следователь проводит несколько типовых следственных действий, а затем приостанавливает производство по делу. Поэтому предлагаемые поправки разгрузят их от бессмысленной работы, — заявил Никонов газете «Коммерсант».

Добавим, что, согласно данным Генпрокуратуры, в 2018 году было зарегистрировано 200 306 уголовных дел, связанных с наркотиками, 79 800 из них или около 40% остались нераскрытыми.