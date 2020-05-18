Силовики Удмуртии заинтересовались выступлением одного из организаторов оппозиционных митингов, активиста ижевского отделения Российского социалистического движения (РСД), 21-летнего Дмитрия Царенко (Морозова). Молодого человека вызвали на допрос в республиканское управление СК, после чего он сообщил, что ему пытаются инкриминировать оправдание терроризма. Поводом послужили высказывания на одном из протестных митингов с призывом освободить фигурантов уголовного дела так называемой организации «Сеть», которую российские власти признали террористической и запретили. Незадолго до этого оппозиционера вызывали в полицию в связи с нападением на штаб «Единой России» в Ижевске. По тому же делу был обыскан оппонент Морозова-Царенко из либерального лагеря, журналист и активист Тимофей Клабуков. Оба они входят в число организаторов кампании против строительства в Удмуртии так называемого «завода смерти» по переработке опасных отходов. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Допрос без статуса

Дмитрия Царенко 18 мая вызывали в республиканское СК, после посещения которого он заявил, что в его отношении проводится доследственная проверка по статье 205.2 УК об оправдании терроризма из-за выступления на митинге в Ижевске 22 марта против обнуления президентских сроков. На видеозаписи протестного мероприятия, которая есть в соцсетях, активист РСД рассказывал о Пензенском деле, а также о пытках его фигурантов. Насилие к ним, по мнению оратора, применялось из-за того, что подследственные «решили посвятить свою жизнь борьбе за свободу».

На митинге 22 марта я был организатором и одним из выступающих. Пришло около 500 человек. И во время своего выступления я скандировал «Свободу делу „Сети“!», что ребят незаконно посадили. После этого никаких санкций в мой адрес не было. Но потом в апреле в офисе «Единой России» случился поджог. После этого меня две недели искали «эшники». Ко мне домой ездили, писали всем моим знакомым. Я никому не отвечал, игнорировал. Потом меня всё-таки поймали и вручили повестку, чтобы я пришёл в СК. В СК сегодня меня про поджог не спрашивали ничего. Спрашивали только про митинг, знакомо ли мне дело «Сети», знаю ли я, что это террористическая организация, и так далее. Ни тогда, ни сейчас в СК ничего не сказали, свидетель я или подозреваемый. Дмитрий Царенко активист Российского социалистического движения активист Российского социалистического движения

morozov_socialist/vk.com

За четыре дня до этого сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) допросили молодого человека по делу о попытке поджога офиса «Единой России» в Ижевске. Со слов Царенко, силовики сообщили ему, что якобы арестованный по подозрению в этом некий Дмитрий Калашников сказал, что «состоит в РСД под руководством Морозова». По словам последнего, в деле о поджоге он не является ни подозреваемым, ни свидетелем.

Подозреваемый в поджоге якобы назвал мою фамилию, но на самом деле это не так. Мои юристы мне сообщили, что тот самый Калашников мою фамилию не называл. Вероятно, это был предлог, чтобы я пришёл в СК и дал показания по митингу, — полагает Дмитрий.

Инцидент возле офиса общественной приёмной республиканского отделения «Единой России», находящегося по соседству с Госсоветом Удмуртии, произошёл 18 апреля. Тогда человек в маске кинул в здание бутылку с «коктейлем Молотова», после чего там начался небольшой пожар. Первоначально в МВД отрицали факт случившегося, а через два дня завели уголовное дело по статье УК «Хулиганство». По данным NEWS.ru, позднее его могли переквалифицировать на «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

На причастность к поджогу силовики проверяли главного редактора местной интернет-газеты «Стриж» Тимофея Клабукова, у которого провели обыск и изъяли всю технику.

Поджог был 18 апреля около двух часов ночи. В СМИ информация об этом просочилась 20 апреля. В тот день я как журналист поехал на место происшествия. Снял фото и видео для подготовки публикации. Там было видно, что дверь чёрная внизу. И в тот же день в 23 часа ко мне в квартиру пришла полиция с обыском. Меня дома не было, были мама и подруга, они подтвердили моё алиби, что я был дома в день поджога. Но несмотря на это, полицейские учинили обыск и изъяли два компьютера, мобильники, все флешки и диски. Вернули технику только 9 мая. В отделе полиции меня допросили и взяли анализ ДНК. Я даже подозреваемым не был в этом деле, потому что они одежду и обувь изъяли бы при обыске. Ведь обычно у поджигателя частички горючего остаются на вещах. У них, видимо, была цель узнать мои источнники информации о поджоге. Тимофей Клабуков главный редактор интернет-газеты «Стриж» главный редактор интернет-газеты «Стриж»

Ранее он сообщал , что проходит по делу свидетелем, а в поджоге партийного офиса заподозрили некого сотрудника частного охранного предприятия, которого отправили под домашний арест. В интервью NEWS.ru Клабуков добавил, что обвиняемым стал житель Ижевска, предположительно являющийся сторонником КПРФ.

morozov_socialist/vk.com

На странице предполагаемого фигуранта дела во «ВКонтакте» опубликован снимок с руководством республиканского отделения компартии. Также известно, что Калашникову 33 года, он служил в ВДВ. Дмитрия Царенко в числе его друзей нет.

Между экологией и политикой

Координатор РСД в Ижевске Дмитрий Царенко не впервые оказывается объектом преследований и угроз со стороны силовых структур. Так, 18 марта его оштрафовали на 10 тысяч рублей за призывы отправить в отставку главу Удмуртии Александра Бречалова во время состоявшегося 7 марта митинга, посвящённого «заводу смерти». Речь идёт о протестах против перепрофилирования предприятия по уничтожению химического оружия в городе Камбарка. В оргкомитет протестной кампании входит как Морозов (Царенко), так и упомянутый выше Тимофей Клабуков, которого обыскивали по делу о поджоге партийного офиса.

Участники акции выступили против создания в Камбарке производственно-технического комплекса (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. Речь идёт о смесях неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот, отходов, содержащих ртуть, а также отходов металлургических, обрабатывающих и машиностроительных предприятий, растворов с различными солями, шлаками, растворителями и тяжёлыми металлами. Реализацией проекта занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ранее назывался «РосРАО»), учредителем которого выступает госкорпорация «Росатом».

В резолюции митинга 7 марта, организованного РСД, отмечалось , что «реализация федерального проекта инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности в его нынешнем виде приведёт к чудовищным последствиям — экологическому геноциду для окружающей среды, жизни и здоровья жителей затронутых им территорий, в том числе Камбарки и Камбарского района».

Также митингующие обращали внимание на то, что проект создания инфраструктуры завода «не имеет достаточного обоснования, поскольку по официальной статистике Росприроднадзора утилизируется и обезвреживается больше отходов I-II классов опасности, чем образуется». А ФГУП «Федеральный экологический оператор», как считают в ведомстве, якобы не обладает технологиями для утилизации опасного мусора.

Помимо экологических требований, участники митинга 7 марта выдвигали и политические, призывая уйти в отставку главу республики Александра Бречалова. Кроме этого, протестующие сочли, что «президент и подотчётное ему правительство не справляются со своими обязанностями по конституционной защите прав граждан на жизнь и благоприятную окружающую среду».

Противоположная сторона, напротив, позиционирует себя защитницей природы и называет объект в Камбарке «экотехнопарком».

Экотехнопарк — это предприятие по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Сейчас практически по всей стране имеются проблемы с переработкой отходов, в том числе из-за недостаточного количества сортировочных и перерабатывающих комплексов. В экотехнопарке «Камбарка» будут не только перерабатывать отходы, но и максимально возвращать их полезные компоненты в хозяйственный оборот, — говорится на странице предприятия.

Там уверяют, что в Камбарке «будет использоваться современное российское и зарубежное оборудование и современные многоуровневые системы безопасности», а технологии «будут замкнуты в единый производственный цикл — отходы от одних стадий будут являться сырьём для других».

Ожидается, что проект перепрофилирования завода представят на общественное обсуждение и проведут государственную экологическую экспертизу в 2020 году.

После митинга в Ижевске активисты РСД проводили пикет с аналогичными требованиями в Камбарке 28 марта, пообещав «открыть постоянные штабы протеста во всех городах Удмуртии». Тогда же они устроили символическое перекрытие местного моста через Каму в знак протеста против того, что за проезд по нему взимается плата.

Камбарку, Нефтекамск и Сарапул соединяет платный мост через реку Каму, стоимость проезда по которому составляет 270 рублей. Жители городов, которых этот мост соединяет, имеют довольно низкие зарплаты, им крайне тяжело регулярно платить эту цену. А сами строители моста оправдываются тем, что якобы они потратили слишком много денег (налогоплательщиков) на стройку и вынуждены её окупить, — сообщали активисты.

Они резко осудили эту практику и «перекрыли» камский мост, используя «своё законное право перемещаться по пешеходному переходу».

Этим мы выразили недовольство людей и напомнили о том, насколько жестоки капиталисты, издевающиеся над многострадальной Камбаркой, — заявляли в РСД.

Позднее сторонники Дмитрия Царенко поддержали профсоюз медработников «Действие», устроив уличные акции против сокращения бригад скорой помощи и переработок сотрудников неотложки, а также перевода санитарок некоторых больниц в уборщицы. В апреле активисты РСД провели серию пикетов с требованием выплат всем работникам компенсаций за вынужденный простой из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Капиталистическая система трещит по швам, обнажая главные проблемы российского общества — бедность и невозможность государства на социальную поддержку населения. Итог: часть жителей страны осталась без средств существования, банкротство малого бизнеса, невозможность приостановления экономики страны даже для борьбы с пандемией. Олигархи делают всё возможное, чтобы обезопасить себя, но кто подумает об «обычных» рабочих, продавцах, студентах? — задавались вопросом активисты из Ижевска.

«По оппозиции каток проехался»

Дмитрий Царенко полагает, что возможной причиной внимания силовиков к его персоне стал его статус одного из лидеров несистемной оппозиции Удмуртии, и «им это всё как бельмо на глазу».

rsd_izh/vk.com

Меня постоянно всячески прессуют, но это обычно — административки и всякие исправительные работы. А здесь уже что-то серьёзное подъехало, — говорит активист.

Также он не исключает, что силовики могли целенаправленно активизироваться во время карантина, когда люди не смогут массово собраться в его поддержку и «пока заперты дома, властям удобно чтобы по оппозиции каток проехался». Кроме того, Царенко предполагает, что его злоключения могут быть вызваны недавним конфликтом с одним из полицейских.

С полицией раньше у меня были нормальные отношения. Они начали меня судить часто, я начал кричать в судах на полицейских. Потом я написал резкий пост у себя в соцсетях про главу муниципальной полиции. На это у меня была причина. Потом мне сообщили, что полиция на меня очень сильно взъелась и возможно они теперь мне так мстят, — говорит активист.

NEWS.ru направил два официальных запроса в региональное управление и центральный аппарат СК с просьбой прокомментировать обстоятельства дела, по которому допрашивался Дмитрий Царенко. Однако старший помощник руководителя удмуртского СУ СК по взаимодействию со СМИ Вера Филиппова заявила, что не сможет предоставить комментарий, поскольку у неё «пока нет таких полномочий».

Стоит напомнить, что дело о поджоге штаба «ЕР» в Ижевске — не первое связанное с якобы имевшими место атаками на офисы партии власти. Больше года под арестом находится учёный-математик Азат Мифтахов, которого обвиняют в нападении на приёмную «ЕР» в столичном районе Ховрино. Ему предъявили обвинение по статье УК «Хулиганство по предварительному сговору». В конце 2019 года следствие было завершено. Сам молодой человек неоднократно заявлял, что его похитили и пытали силовики, однако СК несколько раз отказывался заводить дело на тех, кто применял к нему насилие после задержания. Кроме того, Мифтахов рассказывал, что в СИЗО ему угрожали вторым уголовным делом после отказа «неформально» общаться с представителями органов. Родственники Мифтахова в Нижнекамске также заявляли об угрозах от полицейских.