Ошибка премирования: депутата Мосгордумы обвиняют в хищении 2 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы 12 октября начал рассматривать уголовное дело депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 2 млн рублей. Силовики полагают, что оппозиционный парламентарий якобы выписывал своей помощнице премии, которые она обналичивала и отдавала политику. Его коллеги уверяют, что речь идёт о политическом заказе. Журналист NEWS.ru побывала на первом заседании по существу и собрала подробности данной истории.

«Бонусное» распределение

В первый день заседания суд успел допросить четверых свидетелей, представителя потерпевшего лица и, собственно, признать потерпевшей Московскую городскую думу как таковую. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, хотя изначально соответствующим процессуальным статусом хотели наделить лишь исполняющего обязанности руководителя аппарата столичного парламента Александра Таранова.

Обвинение считает, что с ноября 2019-го по февраль 2020 года Шереметьев якобы каждый месяц выписывал премии своей помощнице Ирине Кузнецовой за выполнение особо важных и сложных поручений. Но как полагает следствие, эти деньги парламентарий присваивал. Прокурор, зачитывая обвинительное заключение, пояснил, что депутату Мосгордумы положено иметь не больше четырёх штатных и не свыше 40 помощников, работающих на общественных началах. Первые имеют право как на зарплату, так и на премию за хорошую работу, вторые же трудятся бесплатно. По мнению обвинения, Кузнецовой её руководитель объяснял, что деньги на карту женщине приходят не в качестве премии для неё лично, а для вознаграждения внештатных помощников. Ущерб от действий Шереметьева за четыре месяца следствие оценило в 2 млн 171 тысячу рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат не признаёт вменяемого ему состава преступления, однако не отрицает, что действительно просил премировать Кузнецову, так как в первые месяцы «она работала очень хорошо». Он утверждает, что женщина планировала использовать полученные деньги для материальной помощи жителям избирательного округа.

Первые два свидетеля — сотрудники аппарата думы Марина Романова и Наталья Севастьянова — поведали суду, как происходит премирование. По словам Романовой, средства на эти нужды берутся из фонда зарплаты, которые в свою очередь туда поступают из бюджета Москвы. Для того чтобы премировать штатного сотрудника, не требуется по сути ничего, кроме служебной записки от депутата. Далее этот документ должны завизировать главный бухгалтер и руководитель аппарата думы. Кандидат на премию, по её словам, не проходит никаких дополнительных проверок, достаточно лишь записки депутата. Представитель потерпевшей стороны первый замначальника государственно-правового управления Мосгордумы Оксана Минченкова подтвердила слова свидетелей, сказав, что премия выдаётся за выполнение особо важных заданий, которые определяет сам депутат. Если средства из фонда зарплаты не израсходованы до конца года, то они возвращаются в городскую казну, добавила она.

Сам Шереметьев заявил, что такая ситуация с Кузнецовой возникла потому, что произошла задержка с оформлением остальных штатных помощников.

Там очень много нужно собрать документов, они проходят проверку. Сама Ирина больше месяца бесплатно работала без зарплаты. И мне пришлось остатки фонда перечислить на неё, чтобы они просто не пропали. Я это сделал, в том числе чтобы перераспределить средства между остальными сотрудниками, которые ещё не оформлены. И это она сама предложила <...>. У большинства депутатов эти деньги используются на покупку не только продуктов, но и канцелярии, оргтехники. У меня уже год прошёл — приёмная до сих пор не оборудована. То есть деньги шли и на организационные цели. Поэтому мы с ней договорились, что она сама решала, как распоряжаться деньгами. Часть — её премия, часть мне она выдавала на покупку всего остального — чай, тортики, нарезки. Олег Шереметьев депутат Мосгордумы депутат Мосгордумы

Политик назвал утверждение Кузнецовой о том, что все обналиченные деньги передавались ему, «безусловным враньём». На часть средств депутат, по его словам, действительно закупал продукты в одном из гипермаркетов, оргтехнику и мебель заказывал в Интернете, искал, где подешевле.

Шереметьев говорит, что примерно зимой у них с Кузнецовой начались расхождения по принципиальным вопросам — помощница требовала категоричных решений и «саботировала работу». В конце марта парламентарий предложил ей уволиться. Депутат и его помощница не смогли прийти к единому мнению по вопросу благоустройства усадьбы Кусково и строительства Северо-Восточной хорды.

Когда было благоустройство Кусково, выделили 4 млрд и приняли совершенно дикий проект. Там был бы парк культуры и отдыха весьма сомнительный. И мне удалось переубедить всех, что нужен проект с учётом, что в Кусково — атмосфера дворянской усадьбы XVIII века. У Кузнецовой была установка — пусть всё отменяют, пусть засунут в задницу свои 4 мдрд. Я ей объяснил, что они не отменят реставрацию, они эти деньги должны освоить. И нужно уметь договариваться. Она также сорвала подготовку круглого стола по хорде. Раньше она была незаменимый человек. В марте это был откровенный саботаж и вредительство, — подчёркивает оппозиционер.

Также Шереметьев указывает на то, что его помощница сама якобы занималась хищением бюджетных денег. Он рассказывает, что вообще-то вся эта история началась с того, что Кузнецова от имени депутата выписала себе премию на 376 тысяч рублей, подделала служебную записку и подпись. Депутат объясняет такое поведение помощницы тем, что за первые месяцы работы она привыкла получать премии. В один момент политик перестал ей их выписывать, так как она начала саботировать работу.

Поскольку она этим подставила руководство аппарата, я обратился не в прокуратуру, а к руководителю аппарата с просьбой провести служебное расследование. Это была ошибка, нужно было в прокуратуру обращаться. Она и следствие скрывают тот факт, что изначально она похитила деньги, и это было хищение. Пока у неё не закончится контракт, я не могу от неё избавиться. Её сложно уволить — нужно комиссии создавать и доказывать, что она что-то делала не так. Это не на один месяц процесс. Поэтому они её и уговорили уволиться, я, в принципе, с этим и согласился, — вспоминает Шереметьев.

По его мнению, заявление Кузнецовой в следственные органы продиктовано депутатом Александром Семенниковым, которого считают правой рукой председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. С первым, как пояснил депутат, у них «обострились отношения».

«Кремлёвский» фактор

Окончательно Кузнецова покинула работу 22 июня по собственному желанию. Как заявила свидетель обвинения Наталья Севастьянова, её уход был «странным». По её словам, помощница депутата была на нервах, сначала написала заявление на отпуск, а потом уволилась.

Ирина Кузнецова kukuzya17/vk.com

Олег Шереметьев также рассказал о конфликте с помощницей, который длился практически с самого начала его вступления в должность. Парламентарий поведал, что Кузнецова считала себя опытнее него и не забывала об этом напоминать. И сам депутат, и все окружающие нередко слышали от неё фразы в духе: «Открой паспорт: ты там видишь фамилию Путин, Зюганов, Шойгу? Нет? Тогда молчи!»

Наличие конфликта подтвердили и общественные помощники Шереметьева, которые выступали в суде по непонятной причине со стороны свидетелей обвинения. Дмитрий Савоськин рассказал, что Кузнецова — вспыльчивый и сложный в общении человек.

Были конфликты по поводу использования приёмной. Она пыталась перетянуть одеяло на себя, начать управлять всеми. Дмитрий Савоськин помощник депутата Мосгордумы Олега Шереметьева помощник депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Как считает сам Шереметьев, его помощники выступали свидетелями со стороны обвинения, так как «обвинение успело всех опросить». Прокурор на суде несколько раз задавал уточняющие вопросы, получали ли помощники какие-то деньги в качестве вознаграждения — они отвечали отрицательно. Этим обвинение хотело продемонстрировать, что все деньги Шереметьев присваивал себе. По словам депутата, во время предварительного следствия его помощников запугали перспективой вменить участие в преступной группе — если станут говорить, что вознаграждение было.

Суд над Олегом Шереметьевым продолжился 13 октября. Как сообщил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, на сегодняшнем заседании продолжился допрос свидетелей.

Из показаний вырисовывается очень неприглядный портрет доносчицы Ирины Николаевны Кузнецовой и очень негативное отношение к ней выступающих. Полагаю, трудно ей будет жить в родном районе после того, что она сделала, — написал Тимонов в своём Telegram-канале.

Он добавил , что Кузнецова рассказывала другим помощникам, что она «сотрудничает с администрацией президента и два раза в неделю ездит туда на консультации».

Сначала депутаты Мосгордумы от КПРФ, а затем и других оппозиционных фракций в начале сентября выпустили совместное заявление в защиту своего коллеги, депутата Шереметьева. Они выразили надежду на объективное расследование уголовного дела и его прекращение, а также называют уголовное преследование депутата политически мотивированным. Кроме того, депутаты подготовили обращение в Генпрокуратуру, в котором говорили о необоснованности уголовного преследования в отношении Шереметьева.

Как добавил Михаил Тимонов, следующее заседание по делу Шереметьева состоится 14 октября, однако теперь следить за процессом станет сложнее. Пресс-служба Мосгорсуда объявила о закрытии судов для посетителей «в связи с эпидемиологической обстановкой».

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.