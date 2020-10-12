Мосгордуму признали потерпевшим лицом по делу депутата Шереметьева

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, за время своего нахождения в столичном СИЗО-5 успел найти себе хобби. Артист увлёкся настольным теннисом, рассказал правозащитник Иван Мельников.

В пинг-понг у Ефремова есть возможность играть с сокамерниками в спортивном зале. Это помещение представляет из себя отдельную переделанную камеру. В зале есть стол для настольного тенниса, гантели, банкетка для...