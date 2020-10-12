Мосгордуму признали потерпевшим лицом по делу депутата Шереметьева

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство прокурора о признании потерпевшим лицом Московской городской думы по уголовному делу депутата столичного парламента Олега Шереметьева. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.
Представитель обвинения просил признать потерпевшим лицом Мосгордуму, так как по версии следствия были похищены бюджетные средства.
Олег Шереметьев был задержан 20 августа 2020 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что с ноября 2019 по февраль 2020 депутат каждый месяц просил премировать свою помощницу на сумму от 350 до 850 тысяч рублей, ссылаясь на то, что она выполняет особо важные и сложные задания. Эти деньги парламентарий, по версии следствия, присваивал себе. Ущерб от его действий якобы составил более 2 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, 23 сентября СК завершил расследование уголовного дела Олега Шереметьева.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен