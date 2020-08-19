Дело возбуждено в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

https://static.news.ru/photo/f4d25910-e2a5-11ea-a55e-fa163e074e61_660.jpg Олег Шереметьев Фото: ol.sher/vk.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. В настоящее время решается вопрос о его задержании.

<…> возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении ГСУ СК РФ.

С ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. При этом депутат сопровождал документы ложными сведениями о выполнении помощником заданий особой важности. Затем Шереметьев присваивал деньги.

Таким образом депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава российского Следкома Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении двух экс-судей, в том числе за мошеннические действия.