Минус полгода: суд снизил наказание сотруднику ФСИН по делу о пытках

Ярославский областной суд повторно рассмотрел апелляцию на приговор бывшему сотруднику ИК-1 Ярославля Сергею Ефремову. В январе этого года он получил четыре года лишения свободы за пытки заключённого Евгения Макарова в 2017 году, которые спустя год увидела вся страна. Нынешняя апелляция интересна тем, что против уже назначенного наказания выступила и адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова. Почему она просила вернуть дело на новое рассмотрение и какое решение принял суд — в материале NEWS.ru.

15 января 2020 года Заволжский суд Ярославля вынес приговор в отношении первого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии Сергея Ефремова. Мужчина пошёл на сделку со следствием, дал признательные показания на себя и других сотрудников колонии. В итоге ему присудили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, запретили занимать госдолжности два года, а также лишили специального звания капитана внутренней службы. На тот момент адвокат потерпевшего Евгения Макарова Ирина Бирюкова была удовлетворена приговором и обжаловать его не собиралась. Она также назвала приговор хорошим прецедентом и выразила надежду, что он задаст тон и для решений по другим фигурантам «общего дела» о пытках. Ефремов и его защита наказанием остались недовольны и прошли череду обжалований: суд Ярославской области в мае оставил приговор в силе, позже кассация вернула дело на новое апелляционное рассмотрение. Случайно или нет, но рассмотрение новой апелляции состоялось уже после приговора и частичного оправдания остальных подсудимых по этому делу.

Первое заседание по повторному рассмотрению апелляции прошло 27 ноября. Защитник Ефремова Сергей Шепелев просил смягчить наказание, гособвинение настаивало на том, чтобы оставить всё без изменений. Адвокат Бирюкова выступила с неожиданным ходатайством: вернуть дело на новое рассмотрение, так как Заволжский суд поставил под сомнения все показания, данные Ефремовым как на допросах, так и в рамках его досудебного соглашения, когда выносил приговоры 11 сотрудникам колонии и их руководству.

Для защиты Ефремова и самого подсудимого просьба адвоката фонда вернуть дело на новое рассмотрение стала неожиданностью. Ефремов, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, был так удивлён, что поделился этим с конвоем: «Смотрите, даже Бирюкова за меня», — пишет фонд «Общественный вердикт», с которым сотрудничает Бирюкова.

19 ноября 2020 года Заволжский суд Ярославля вынес приговор в отношении остальных 11 фигурантов дела о пытках. Двое из них — бывший руководитель колонии и его бывший заместитель — были оправданы, а остальные девять подсудимых получили сроки меньше, чем Ефремов, а также не были лишены спецзваний. Бирюкова назвала этот приговор слишком мягким и уже обжаловала его.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате 1 декабря суд Ярославской области изменил приговор Ефремову и снизил срок наказания до трёх с половиной лет. Таким образом, с учётом времени, проведённого в СИЗО, мужчина должен освободиться уже в конце декабря.

Адвокат Ирина Бирюкова в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему просила направить дело Ефремова на новое рассмотрение.

Суд фактически поставил под сомнение все показания, данные на предварительном следствии, и поставил под сомнение, что он выполнил условия досудебного соглашения. И при таких обстоятельствах ему было назначено более жёсткое наказание по сравнению с теми, кто не признавал вину. Хотя он на досудебном соглашении изобличил остальных участников преступления. И плюс частично он осуждён за то, за что оправдали руководство колонии. Поэтому несмотря на то, что мы представляем интересы потерпевшего, тем не менее мы считаем, что приговор не соответствует закону и должен быть пересмотрен в полном объёме. А не только снижено наказание. Поэтому просили вернуть дело на новое рассмотрение. Ирина Бирюкова адвокат адвокат

Адвокат говорит, что будет подавать кассационную жалобу на этот приговор — причём не на общее наказание в виде снижения срока, а на допущенные процессуальные нарушения.

То есть суд не учёл, что должен был учесть, что поставлено под сомнение досудебное соглашение, и нарушения, которые были допущены сейчас в ходе рассмотрения апелляции. Если исходить из этого, то получается, он оговорил себя, когда давал признательные показания, ведь эти же самые показания суд не принял во внимание и оправдал двух его руководителей. Кроме того, выходит, что он не выполнил условия досудебного соглашения, так как, по мнению судьи, судившего остальных фигурантов, дал недостоверные показания, — поясняет она.

Бирюкова добавляет, что в результате этого образовалось противоречие: приговор в отношении Ефремова называет эти показания достоверными, а приговор в отношении остальных фигурантов — недостоверными.

Она также рассказала, что коллегия судей очень удивилась тому, что суд первой инстанции не лишил спецзваний остальных осуждённых фигурантов.

Судьи высказали недоумение, когда я обратила внимание коллегии, что Ефремов был лишён специального звания, а остальные 11 подсудимых не были лишены специального звания. И председательствующая судья так с коллегами недоумённо на меня посмотрела. И у них даже так обронилось: «Как не лишены?» Вот такое удивление было, — сказала Бирюкова.

Адвокат Ефремова Сергей Шепелев отказался комментировать решение суда.

Потерпевшим является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.