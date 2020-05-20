Власти Москвы и Московской области во время пандемии коронавирусной инфекции активно переманивают на работу специалистов из регионов. Докторам обещают заработную плату, о которой они еще недавно не могли и мечтать (опустим сейчас тот факт, что такие обещания выполняются мягко говоря не всегда). Эксперты признают: зачастую речь идёт о предложении, от которого невозможно отказаться. Те же президентские выплаты за работу с коронавирусными больными в Москве получить должно быть легче, ведь и таких пациентов там гораздо больше. Однако для периферии подобная политика столичных властей чревата большими проблемами — врачей в провинции и без того не хватает. Более того, источники NEWS.ru в отрасли утверждают, что такая ситуация и ранее создавалась искусственно: якобы московские власти выступали против уравнивания зарплат работникам «скорой помощи» по всей стране, чтобы побуждать специалистов к переезду в столицу.

За длинным рублём

Фельдшер скорой помощи Алексей из Ярославской области перебрался на работу в Московскую область во время эпидемии коронавирусной инфекции. Говорит, что у себя на малой родине зарабатывал 30-35 тысяч рублей. В Подмосковье его заработок вырос в пять раз. Для Алексея — бешеные деньги. Теперь у мужчины много планов: взять и приобрести, наконец, собственное жилье.

Работы, конечно, очень много, работа непростая, — признается собеседник NEWS.ru. — С другой стороны, у себя дома я тоже вкалывал нормально, правда, совсем за другие деньги. Пока тут поработаю, а дальше — видно будет.

Председатель независимого профсоюза скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков подтверждает.

В Москве и области «скорой» начали платить. Например, у меня ставка — 45 тысяч рублей. За прошлый месяц, работая в коронавирусной бригаде, я получил 170 тысяч. В большинстве регионов врачи и фельдшеры такие деньги в глаза не видели. Конечно, люди из регионов едут за деньгами в столицу. Например, московская служба скорой помощи на 90 процентов состоит из иногородних. А в регионах тем временем наблюдается кадровый голод, — говорит Беляков.

«Живут как таджики»

В медицинском сообществе уже давно обсуждается идея — превратить ту же службу скорой помощи в отдельную федеральную службу. Между тем, как пояснили инсайдеры NEWS.ru, против этой инициативы активно выступают московские власти. Они понимают, что создание единой службы будет означать и введение единой тарифной сетки. В такой ситуации фельдшеру из Тулы, Твери или Ярославля не будет никакого смысла уезжать на заработки в столицу. Этого-то и опасаются в Москве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас ведь сотрудники «скорой» в Москве — это самые настоящие рабы. Им дают зарплату, они сразу набирают кучу кредитов, и готовы работать круглосуточно, не протестуя при этом. Для руководства это, конечно, очень удобно, — говорит фельдшер Дмитрий Беляков.

Ощутимая утечка медицинских кадров из провинции в российскую столицу началась ещё несколько лет назад, сегодня она лишь приняла невиданные масштабы, констатирует в разговоре с NEWS.ru главный врач медицинского центра «Клиникум» (Ульяновск) Антон Малявин.

Проблема появилась после майских указов президента 2012 года — тогда было обещано, что медики будут получать 200 процентов от средней зарплаты в регионе. В итоге получилось, что терапевт в том же Ульяновске стал получать 30-35 тысяч рублей, а в Москве — не менее 100 тысяч рублей. Тогда-то и появились первые «перелетные птицы», — рассказывает Малявин.

По его словам, за несколько лет Москва фактически «обескровила» соседние регионы — Калужскую, Орловскую, Тульскую области.

Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, ситуация заметно обострилась — людям предлагают за работу довольно серьёзные деньги. В первую очередь востребованы пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи. По-прежнему уезжают и врачи скорой помощи: они в Москве зачастую снимают одну квартиру, и живут там, как таджики, одновременно несколько семей. Одни приходят со смены, другие — уходят, — объясняет наш собеседник.

Врач одной из больниц Самары, пожелавший остаться инкогнито, в беседе с NEWS.ru подтвердил, что его коллеги «активно уезжают на заработки в Москву».

Причин тут несколько. Первая — это высокая зарплата, вторая — куда лучшее оснащение средствами индивидуальной защиты. Третья — если даже заболеешь «короной», то тебя в столичном госпитале с куда большей вероятностью вылечат, чем в захолустной провинциальной больничке. Ну и люди прикидывают: поработает два-три месяца — у себя на родине купишь квартиру. Я вам больше скажу: у наших медсестер от обещанных в Москве зарплат аж глаза загорелись — готовы с ковидными больными без масок и перчаток работать! — говорит он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медсестрам — 240 тысяч

Проблему подтверждает и сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.

Москва и Московская область сегодня фактически вербуют врачей, а также сотрудников среднего и младшего медперсонала по всей стране. Медсёстрам, например, предлагают хорошие деньги — 240 тысяч рублей. Правда, и работа адская: 24 часа через 12. Это чудовищный график! — рассказал NEWS.ru Коновал.

Правда, сообщил он, заранее трудовые договоры потенциальным сотрудникам не высылают — возможно, они не соответствуют трудовому законодательству: «А если человек из провинции уже приедет на место работы, то, скорее всего, согласится работать, назад не поедет». При этом собеседник NEWS.ru признает, что такие деньги медицинские работники у себя в регионе заработать никогда не смогут.

Средняя заработная плата врача в Москве составляет сейчас 140 тысяч рублей, утверждает в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

В период эпидемии врачам специалистам, работающим с больными коронавирусом, положены региональная и федеральная доплата. Она составляет 70 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Таким образом, врач в столице в среднем сейчас получает около 290 тысяч рублей в месяц. Для большинства специалистов это большие деньги. Центр эпидемии в нашей стране пришелся на Москву, и это привело к огромной напряжённости региональной системы здравоохранения, которая стала испытывать кадровый голод. Департамент здравоохранения Москвы начал активную работу по привлечению кадров из регионов. Эти действия можно оценить как исключительно правильные и поддержать. За сложную работу с риском для жизни полагается платить много. Просто не все регионы могут себе это позволить. Москва может и делает. Дмитрий Малых член Союза педиатров России член Союза педиатров России

Представители сразу нескольких региональных департаментов здравоохранения в приватных беседах пожаловались NEWS.ru, что не могут конкурировать с московскими зарплатами. Один из собеседников признался:

У бюджета большинства российских регионов просто нет возможности заливать эпидемию деньгами. Ну, вот приходит реаниматолог говорит — мне в Подмосковье предлагают зарплату 450 тысяч рублей. Что мы ему можем предложить? Ничего близко! На этом, собственно, разговор и заканчивается.

Впрочем, президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН Александр Саверский считает, что у сложившейся ситуации есть и своеобразные плюсы.

Перекосы в системе здравоохранения существовали всегда. Просто сейчас, в разгар эпидемии, они стали хорошо видны. Многие, наконец, воочию убедились, что собой представляет российская медицина, — заявил он NEWS.ru.

Как ранее сообщалось, кубанских фельдшеров, которые пожаловались на отсутствие президентских доплат за работу во время пандемии с коронавирусными пациентами, начали проверять на экстремизм и пригрозили им уголовными делами.