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Новое уголовное дело против экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя возбудил следственный комитет РФ.

Бывший чиновник с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил несколько муниципальных объектов в собственность. Речь идёт о земельных участках, нежилых зданиях, а также коммерческих помещениях. По делу о мошенничестве проходят ещё шесть человек, сообщает СК РФ.

Обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 миллионов рублей, — заявили в СК РФ по Московской области.

Под стражу по этому делу заключены трое обвиняемых. Еще двое не найдены, а один человек скрылся за границей. Его объявили в международный розыск.

В начале августа Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы для проверки. Постриганя заподозрили в отмывании денег, превышении должностных полномочий, получении взяток и организации преступного сообщества. Тогда сообщалось об ущербе на 9 млрд рублей.

В начале августа прокуратура уличила экс-главу Клинского района Подмосковья в создании ОПС и направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о заведении новых уголовных дел на бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по нескольким статьям УК. В действиях Постриганя и его возможных подельников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог», писал News.ru.