Дело Шендакова: экстремизм и 43 тысячи свидетелей

NEWS.ru рассказывает о деле экс-военного Михаила Шендакова, ставшего известным в Интернете в качестве резкого критика действующей власти. Его судят по «экстремистским» 282-й и 280-й статьям, а недавно в СМИ попала курьёзная информация о том, что следователь по делу якобы отдал распоряжение найти и опросить как свидетелей более 40 тысяч человек.

Михаил Шендаков активно увлёкся блогерством после увольнения из армии. По его словам, он — полковник. Судя по шевронам, попавшим на видео, служил в инженерных войсках. В Интернете высказывали сомнения насчёт подлинности слов Шендакова о своей службе, в том числе некоторые военные обращали внимание на то, что он носил медаль Нестерова, которую дают лётчикам. С другой стороны, в Сети опубликованы документы, согласно которым Шендаков окончил Высшее военно-инженерное командное училище в 1986 году, в 1996 году окончил Высшую инженерную академию имени Куйбышева, воевал в Афганистане, а позже и на Северном Кавказе. Также, судя по этим документам, полковник награждён орденом Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Рупор Москвы/Youtube.com

Так или иначе, но Шендаков приобрёл популярность, довольно агрессивно критикуя действующую власть и президента Владимира Путин в частности. Экс-военный выступал на канале Вячеслава Мальцева, движение которого под названием «Артподготовка» было признано экстремистским и запрещено. Шендаков выступал на антиправительственных митингах. Ряд военных организаций, например Союз десантников России, публично критиковали блогера за его слова о военных.

В армии сегодня дичайшая коррупция. Из армии выдавили всех, кто имел честь и совесть. В училища приходят выпускники из школ дебильной системы образования. В училищах за всё надо платить — за увольнения и всё прочее. Курсанты поступают за взятки. Чтобы поступить в Рязанское училище ВДВ, надо заплатить полмиллиона рублей. В армии любой проступок наказывается деньгами. Чтобы поехать в Сирию, надо заплатить огромную взятку офицерам, — говорится в одном из видео Шендакова, которое не понравилось Союзу десантников.

В итоге в феврале 2020 года против Михаила Шендакова было заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). По версии следствия, на видео бывшего военнослужащего «Сурков обещал Донбассу войну» есть признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а именно ФСБ.

Позже на Шендакова за то же самое видео завели ещё одно дело — на этот раз о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В Следственном комитете посчитали, что полковник призывает к насильственным действиям в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности. Шендаков свою вину не признал в обоих случаях. В настоящий момент дело уже рассматривается в суде.

А недавно «Грани.ру» опубликовали документ, подписанный старшим следователем Л. О. Преображенской, согласно которому она якобы просит начальника УМВД по Красногорску Н .Н. Жукова «задержать» тех, кто смотрел видео Шендакова. Ролик посмотрели 43 386 человек. Многие СМИ переписали этот заголовок, однако на самом деле опубликованный документ можно понять и так, как будто речь идёт об установлении хотя бы кого-то из зрителей и вручении им повестки для допроса в качестве свидетелей.

По словам адвоката Шендакова Мансура Гильманова, новость разошлась по СМИ из-за её «чрезмерной сенсационности».

Это стандартное требование, которое следователь даёт сотруднику полиции о том, что нужно установить свидетелей. Ничего такого в этом нет. К тому же даже в опубликованном документе ничего не говорится о 43 тысячах людей, — объясняет юрист.

Гильманов добавил, что в итоге никого из «обычных зрителей» к следователю и в суд не вызвали. Вместо этого там выслушали мнение экспертов. По словам Гильманова, свидетели, дававшие в суде характеристику на Шендакова, рассказали, что просматривали запись и она не вызвала у них чувства ненависти, желания совершать что-то незаконное или предосудительное.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело Шендакова в настоящее время на стадии судебного следствия. Были допрошены свидетели обвинения, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Также были допрошены свидетели защиты, правда, суд отказался вызывать одного из них — филолога и лингвиста. По словам Гильманова, подобные специалисты, которые выступали по просьбе следствия, высказались не в пользу бывшего полковника.

Мы рассчитываем на оправдательный приговор. Мы будем просить об оправдании. Однако пока похоже на то, что срок будет реальный, — говорит Гильманов.

Адвокат Зелимхан Бициев заявил NEWS.ru, что в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий. В данном случае, по мнению Бициева, следователь имела полное право давать соответствующее поручение для полноты расследования и «чистоты» уголовного дела.

Однако актуален вопрос о жизнеспособности исполнения такого рода поручения. Огласка получена из-за абсурдности требований. Гораздо лучше и проще попросить установить из 43 тысяч человек 10 лиц, которые просматривали ролики, после чего обеспечить их явку к следователю для производства следственных действий с их участием. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Ближайшее заседание по делу Михаила Шендакова — 20 января. По словам защиты, они планируют допросить самого бывшего военного.