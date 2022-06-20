YouTube заблокировал каналы программ «Модный приговор» и «Давай поженимся»

Фото: Jenny Tobien/dpa/Global Look Press

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, включая каналы передач «Модный приговор» и «Давай поженимся». При переходе по ссылке пользователям выдается сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube».

«Красный квадрат» продюсирует такие проекты, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Модный приговор», «Давай поженимся» и другие. При этом страница шоу «Голос» продолжает работу.

Ранее Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты инстанций, которые обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу телеканала «Царьград» в YouTube, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Как следует из определения на сайте суда, кассационные жалобы ответчиков, просивших рассмотреть дело в Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, были отклонены.

