В Twitter по всему миру фиксируют мощные сбои

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи Twitter в нескольких странах пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. 62% заявили, что нет доступа в приложение Twitter. Еще 30% юзеров столкнулись с трудностями при попытке зайти на веб-сайт платформы, остальные 8% сообщили о неполадках соединения с сервером.

Сбой коснулся пользователей из США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландов.

Накануне Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Отмечается, что причиной такому решению послужило невыполнение соцсетью ее условий. Маск в письме заявил, что руководство компании не предоставило затребованную документацию. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд.

Позже Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться от миллиардера приобретения соцсети. На этом фоне акции компании выросли на 1%.