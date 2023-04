«Он цепляет»: в чем секрет Хасбика, за что его любят и ненавидят миллионы Что стоит за успехом миниатюрного дагестанского блогера и какой Хасбулла Магомедов на самом деле

Фото: t.me/hasbullamagomedoov

Хасбулла Магомедов

Выпуск возрожденного на платформе «ВКонтакте» популярного интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) с блогером Хасбиком набрал за сутки 25 миллионов просмотров. Сейчас, спустя почти месяц после премьеры, цифра достигла отметки в 63 миллиона. Успех этого выпуска ЧБД связывают с личностью главного гостя — за короткий срок миниатюрный дагестанец с неразборчивой речью Хасбулла Магомедов (настоящее имя Хасбика) превратился из героя смешных роликов в мировую знаменитость. Он дружит с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, летает на частных лайнерах и боксирует с Майком Тайсоном, а в сентябре 2023 года подписал пятилетний контракт с крупнейшей лигой смешанных единоборств UFC. В чем секрет популярности Хасбика, сколько он зарабатывает, за что его любят и ненавидят миллионы — в материале NEWS.ru.

Сколько лет Хасбику, какой рост, чем он болен

Блогер Хасбулла Магомедов родился в Дагестане в семье даргинцев в 2002 году. До последнего времени были разночтения относительно того, сколько лет Хасбику. В конце 2022 года он поставил точку в спорах вокруг его настоящего возраста, опубликовав в соцсетях фото американской визы. По этому документу можно четко понять, сколько лет Хасбику: он родился 7 июля 2002 года.

Рост Хасбика — 93 см, вес — 18 кг. Когда Хасбулле было пять лет, врачи обнаружили у него генетическую аномалию, которая привела к гормональным нарушениям и проблемам с ростом. Хасбик не любит говорить о своей болезни. В 2021 году он отметил, что врачи так и не поставили ему точный диагноз.

В интервью чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву Хасбик заявил, что, в отличие от врачей и собственных родителей, он не считает себя инвалидом.

«Родители считают [инвалидом]. Все врачи тоже считают. Я — нет. Я только не расту, и всё. И когда хожу, быстро устаю», — объяснил Хасбулла.

Как Хасбик стал известен и при чем тут клубника

За три года Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прошел путь от интернет-мема до мировой знаменитости. Популярность обрушилась на него в 2019 году, когда Хасбик выложил ролик, где аппетитно ест клубнику. 15-секундное видео завирусилось во всех социальных сетях, а фраза «Клубника — бомба, честно говоря. Мой самый любимый» мгновенно превратилась в сетевой мем.

Пользователей умилял детский голос и рост Хасбуллы. Так за несколько месяцев он стал локальной знаменитостью. Притом что сам себя почти никогда не снимал. Рядом с Хасбиком всегда находились люди, фиксировавшие его жизнь на камеру. Вместе они заполнили соцсети похожими контентом, где Хасбика носили на руках, катали на машинах, а он выдавал смешные фразы, которые быстро уходили в народ.

Кто такой Хасбик — дагестанский блогер или боец смешанных единоборств?

Но настоящая слава пришла к Хасбику после несостоявшегося боя с Абдурозиком, 17-летним (на 2021 год) певцом и блогером из Таджикистана со схожей внешностью. Весной 2021 года в Сети появился анонс одного из самых необычных боев за всю историю смешанных единоборств. Мериться силами по правилам ММА собирались два миниатюрных блогера с детскими голосами и импульсивными характерами.

Посвященная этому событию пресс-конференция вышла на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева и произвела фурор в медиапространстве. За год она собрала 19 миллионов просмотров. Если до этого момента про Хасбика и Абдурозика знали только в пределах России и бывших советских республиках, то после пресс-конференции о необычных «бойцах» узнал даже глава крупнейшей лиги ММА в мире Дэйна Уайт.

В отличие от профессиональных боев, где спортсмены дерутся от трех до пяти раундов по три минуты, Хасбику и Абдурозику предлагали провести схватку по грепплингу, то есть без ударов, и всего два раунда по минуте. Но к разочарованию сетевой публики бой так и не состоялся.

По одной из версий, Хасбуллу не устроили условия противостояния, а по другой — обоим бойцам заплатили внушительную сумму специально, чтобы схватка не состоялась. Об этом рассказал знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов: «Он (неназванный бизнесмен. — NEWS.ru) увидел, что идет раскрутка этого боя, вышел на них и сделал пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались».

«Тогда казалось, что это пранк, который просто вышел из-под контроля», — пояснил NEWS.ru журналист и комментатор Hardcore Fighting Championship Алексей Сафонов.

По его словам, популярность Хасбика должна была закончиться на развлекательных роликах, но из-за специфики Дагестана блогер оказался очень глубоко интегрирован в единоборства.

«Дагестан — это фактически довольно небольшой регион, где все друг друга знают через одно рукопожатие. А поскольку все самые знаменитые люди там — это представители единоборств, то Хасбик быстро стал вхож в их круг общения», — говорит Сафонов.

Какой Хасбик в обычной жизни

Как и у любой интернет-знаменитости, у Хасбуллы появилась большая армия не только поклонников, но и хейтеров. В комментариях под видео блогера называли «избалованным грубияном» и «мелким выскочкой». В ответ на это Хасбик только смеялся и продолжал демонстрировать дорогие подарки. Например, летом 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему Mercedes 53 GLE, стоимость которого оценили не меньше чем в шесть миллионов рублей.

Близкий друг Хасбика, знаменитый боец ММА Мариф Пираев рассказал NEWS.ru, что в жизни Магомедов совсем не такой, каким кажется в интернете.

«Хасбик в жизни очень интересный. Просто он может казаться людям высокомерным, злым. Его, если честно, сильно запаривает популярность. Но если он с тобой знаком лично, то тебе очень понравится с ним говорить», — утверждает Пираев.

Мариф признался, что до знакомства с Хасбиком не считал ролики с его участием смешными, но всё изменило личное общение.

«Я раньше сам думал, что в нем смешного, что интересного. Таких маленьких людей ведь много. Он же не один такой. Но именно Хасбик цепляет», — говорит Мариф.

Причем цепляет даже голливудских знаменитостей. Пираев рассказал, как однажды увидел, кто присылает Хасбику сообщения в социальных сетях. Среди них, по его словам, есть «настоящие звезды с 20 миллионами подписчиков».

«Я не помню имен, но это все люди, которых мы по телевизору в фильмах смотрим. Они ему: „Hello, Hasbik. How are you? Туда-сюда“. А ему пофиг вообще. Наши старшие братья ему говорят: „Хасбик, надо отвечать, общаться“. А ему по барабану вообще», — рассказывает Пираев.

С его слов, Хасбулла очень легкий в общении парень и только одно может по-настоящему его разозлить — если относиться к нему, как к ребенку.

Кто и почему называет Хасбика мини-Хабибом

Как бы ни игнорировал Хасбик голливудских звезд, в октябре 2021 года он все же принял личное приглашение президента UFS Дэйны Уайта на UFC 267 в Абу-Даби. Организаторы выделили ему специальный стул в первом ряду прямо у октагона. После победы дагестанца Ислама Махачева в главном бою тот вынес Хасбика в клетку и поднял в воздух. После чего Хабиб, тоже бывший на турнире, посадил Хасбика себе на плечи.

С этого момента западная публика нарекла Хасбуллу мини-Хабибом. После коллаборации с UFC блогер, по подсчетам СМИ, стал долларовым миллионером, а в сентябре 2021-го подписал эксклюзивный контракт с организацией на пять лет. Сначала многие подумали, что Хасбику предложат драться в организации. Но сотрудничество все же подразумевает работу в медиа. Например, образ мини-Хабиба планируют добавить в новый симулятор UFC.

Кто стоит за Хасбиком?

Как рассказал NEWS.ru Алексей Сафонов, профессиональное сообщество осталось недовольно решением лиги заключить контракт с Хасбиком. Он объяснил это тем, что главный мировой промоушен в этом виде спорта «тоже пошел по тропе хайпа, а не спорта».

«Когда Хасбик получил многомиллионный контракт с UFC, мне стало откровенно обидно за тысячи ребят, которые по спортивному, медийному принципу пытаются туда просто прорваться подраться. Хасбик же просто на волне популярности, из-за общения с сильнейшими мира сего получает этот контракт. Президент организации Дэйна Уайт дарит ему огромную коллекцию маленьких кроссовок Nike, приглашает на свое шоу по пощечинам, где того просто ставят на постамент и он дает пощечины участникам соревнований. Потом Хасбик приходит на подкаст Майка Тайсона и дерется с ним. Это все какой-то коллективный сюр, где есть избалованный вниманием человек, которого за его агрессивные действия никто не может поставить на место», — считает Сафонов.

Вопросом о том, как Хасбику удалось так быстро завоевать популярность, задаются многие. Случайность это или результат продуманной работы целой команды профессиональных специалистов по пиару и маркетингу? Алексей Сафонов считает, что здесь возможно сочетание нескольких факторов. Сначала Хасбик прославился благодаря собственной индивидуальности, а сейчас его продвижением уже занимаются профессионалы.

«Вначале — сам. Все же почти у каждого современного человека есть мобильный телефон и доступ в социальные сети. А дальше всё понеслось, как снежный ком: знакомства в Дагестане, дружба с Хабибом Нурмагомедовым, Марифом Пираевым. Очень быстро он от „Клубника — бомба, честно говоря“ дошел до вип-ложи на турнире UFC. Сейчас, мне кажется, уже появился специально обученный человек, который ведет его дела. Хотя Хасбик никогда не был один. Его всегда окружают друзья, „братья“, а сейчас они еще и менеджеры», — утверждает Сафонов.

Сколько зарабатывает Хасбик

В начале 2023 года Forbes оценил состояние блогера в $2,2 млн. Как полагали журналисты, эту сумму Хасбик смог заработать за последние три года.

Хасбулла Магомедов резко отреагировал на публикацию о своих доходах. Он пригрозил изданию судом, призвав журналистов «не нести фигню».

За что Хасбика любят и ненавидят в Сети

Хасбик непросто переносит свалившуюся на него популярность. В интервью аргентинской радиостанции Urbana Play он сказал, что устает от этого.

«Когда ты знаменит, все хотят встретиться с тобой и стать твоим другом. Но правда в том, что я действительно не понимаю, почему они хотят встретиться со мной. Хорошо, что теперь у меня есть деньги: можно путешествовать и делать много вещей. Но плохо, что я очень устаю», — поделился Хасбулла.

Каждое слово и действие Хасбика оценивается и активно обсуждается миллионами пользователей интернета. В конце марта в Сети появилось видео, где Хасбик бьет своего кота Барсика по голове и дергает его за уши. На видео слышно, как блогер говорит: «Пошли на улицу. Если не выйдешь, я тебя порву!» Там же он объяснил, что таким образом наказал кота за какой-то проступок в священный месяц Рамадан. Но что именно натворил кот, так и неясно.

Однако фолловеры Хасбика в России и на Западе не оценили шутку. На Хасбика тут же посыпались обвинения в живодерстве, от него массово стали отписываться люди.

«На Западе не воспринимают таких „шуток“, — объясняет Алексей Сафонов — Когда произошел инцидент с кошкой, очень многие бойцы возмутились и начали хейтить Хасбика. Они писали, что теперь все люди увидят истинное лицо блогера, какой избалованный он на самом деле человек. По слухам, его должны были лишить 80% срока контракта с UFC и соответственно финансовой составляющей».

Пока эта информация не подтвердилась. Сам Хасбик дважды успел записать видео с извинениями и оправданиями за издевательства над котом. Однако не всем пользователям его слова показались искренними. Под роликами с участием блогера, в том числе и в ЧБД, продолжают появляться комментарии вроде «С каких пор живодеры — кумиры молодежи?» и «мелкое и невоспитанное чмо».