«Одноклассники» запустили оплату внутри соцсети по QR-коду

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Одноклассники» запустили оплату внутри соцсети по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили в пресс-службе ОК. Теперь будет проще пополнять внутреннюю валюту, с помощью которой можно отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх и подключать дополнительные услуги.

Для пополнения баланса пользователю нужно перейти в раздел «Пополнение счёта» на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК.

В мобильной версии приложения ОК достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.

Фото: Пресс-служба ОК

Пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.

4 июля сообщалось, что НСПК и банки тестируют новый способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминал.