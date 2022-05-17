Россиянам назвали три простые привычки, которые помогут похудеть без диеты

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Чтобы сбросить лишний вес без особенной диеты или тренировок в спортзале, россиянам стоит не отвлекаться на разговоры или видеоролики во время еды. Как сообщает INFOX.ru, если мозг не может полностью сконцентрироваться на еде, то он хуже отслеживает момент насыщения организма — и человек переедает.

Когда вы совмещаете процесс поглощения пищи с процессом поглощения информации, мозг не может полноценно сконцентрироваться на первом. Тогда он хуже контролирует, сколько вы съели, хуже отслеживает момент насыщения. А вы получаете от еды меньше удовольствия, чем могли бы, — пишет издание.

Помимо этого, россиянам посоветовали перестать пить чай со сладостями, печеньями и вафлями. Это не только приводит к набору лишних килограммов, но и вызывает скачок глюкозы в организме, ухудшает иммунитет и провоцирует воспаление в организме. Также россиянам порекомендовали больше ходить пешком. Такой вид физической нагрузки позволяет избавиться от лишнего веса, привести мышцы в тонус и улучшить кровообращение.

Ранее руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной заявил: чтобы сформировать привычку заниматься спортом, человек должен получать удовольствие от фитнеса. При этом вовсе не обязательно обозначать себе какие-то конкретные цели.