Знаменосца сборной Индии на Играх в Лондоне заподозрили в убийстве

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар был арестован полицией по подозрению в убийстве, сообщает Xinhua News Agency.
Мужчина находился в бегах с 4 мая после того, как один борец
Спортсмена арестовали в деревне Мундка в Западном Дели.
Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. В активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.
Ранее боец UFC из Мексики Ирвин Ривера совершил нападение на своих родных сестёр. Спортсмен арестован без права выхода под залог. В СМИ появилась информация, согласно которой Риверу задержали по подозрению в убийстве. По распространённым сведениям, бойцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.