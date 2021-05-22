Знаменосца сборной Индии на Играх в Лондоне заподозрили в убийстве

https://static.news.ru/photo/f08e5e5c-bb9a-11eb-9bb4-96000091f725_660.jpg Сушил Кумар Фото: instagram.com/wrestlersushil

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар был арестован полицией по подозрению в убийстве, сообщает Xinhua News Agency.

Мужчина находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб после драки на стадионе. Кумара признали одним из нападавших. Позднее полиция объявила о награде в $1,4 тысячи за информацию о борце.

Спортсмена арестовали в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. В активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

Ранее боец UFC из Мексики Ирвин Ривера совершил нападение на своих родных сестёр. Спортсмен арестован без права выхода под залог. В СМИ появилась информация, согласно которой Риверу задержали по подозрению в убийстве. По распространённым сведениям, бойцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.