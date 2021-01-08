Боец UFC совершил нападение на своих сестёр

https://static.news.ru/photo/e49f3636-5261-11eb-884d-fa163e074e61_660.jpg Ирвин Ривера Фото: irivera144_1/instagram.com

Боец UFC из Мексики Ирвин Ривера совершил нападение на своих родных сестёр. В настоящий момент спортсмен арестован без права выхода под залог.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Риверу задержали по подозрению в убийстве. По распространённым сведениям, бойцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Люди из промоушена, узнав об этом, заявили о нестабильном психическом состоянии Риверы.

Однако в субботу, 9 января, было обнародовано сообщение, исходя из которого боец напал на своих сестёр и довёл обеих до больничной койки. У старшей сестры спортсмена были раны на лице, спине, руках, ладонях и повреждения обоих лёгких. Младшая сестра получила аналогичные повреждения, пишет ESPN.

Как ранее передавал NEWS.ru, полиция задержала в Махачкале 19-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве бойца ММА Керима Хайруллаева во время массовой драки, произошедшей 6 января недалеко от столицы Дагестана.