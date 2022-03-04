Журналистка BBC обвинила ребёнка в нападении во время прямого эфира

Журналистка британского телеканала BBC Люсинда Адам заявила, что на неё было совершено нападение несовершеннолетним в прямом эфире. Она рассказала, что восьмилетний мальчик толкнул её со спины, а перед этим размахивал руками перед камерой. Она отметила, что в ситуации нет ничего смешного, и обвинила мать ребёнка в подстрекательстве. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Это не смешно, это было нападение при выполнении мною работы. Куда ушла вся доброта? — возмутилась Адам.

Она добавила, что была немного потрясена и зла из-за произошедшего. По её мнению, она стала в один ряд с коллегами по профессии, которые также подверглись подобным нападениям.

Ранее декан факультета управления и политики МГИМО доктор политических наук Генри Сардарян довёл до истерики ведущую британского государственного телеканала BBC Викторию Дербишайр после вопроса по Украине. Журналистка спросила эксперта, как руководство оправдывает «убийство мирных жителей Украины», на что собеседник попросил привести доказательства таких заявлений. Он добавил, что у России нет причин оправдываться за действия, которые она не совершала.