https://static.news.ru/photo/c0e245aa-e8e3-11e9-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов. По информации силовиков, женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2013 и 2017 годов рождения после ссоры с мужем. Младший мальчик умер.

По версии СК РФ, ЧП произошло 6 октября 2019-го. Причиной конфликта между супругами стала ревность. После скандала мужчина ушёл из дома, а фигурантка взяла нож и травмировала детей, а затем и себя, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по республике. Выжившего ребёнка и его мать госпитализировали.

Ранее News.ru сообщал, что подмосковные следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в Домодедово. Им оказался 34-летний местный житель.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили накануне в частном доме на улице Светлой города Домодедово. Исходя из обнародованных данных, преступник не только наносил удары ножом, но и душил погибшую. Шея студентки была перетянута ремнём. Убийца после совершения преступления ничего из дома не украл, хотя в коттедже хранились деньги.