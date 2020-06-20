Жительнице Пскова продали шаурму с червями

В Пскове местная жительница обратилась в Роспотребнадзор после покупки шаурмы в бистро «Шашлычный дворик» на улице Текстильной.
На видео, которое женщина
Кадры «деликатеса» вызвали ужас и гневные комментарии пользователей соцсети.
На мясе личинки были, значит, у них же ларьки эти — никакой санитарии, мухи летают, мясо открыто, на жаре всё тухнет, — написал один из участников дискуссии.
Другой комментатор решил пошутить, заявив, что можно на рыбалку сходить — червей копать не надо.
Ранее NEWS.ru писал о «червивой» воде, которая полилась из кранов жителей посёлка Хулимсунт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Общественник Антон Пантин поделился видео, на кадрах которого видно, как в набранной воде плавают черви и личинки, и предложил «напоить такой водой чиновников».
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