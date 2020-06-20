Жительнице Пскова продали шаурму с червями

https://static.news.ru/photo/6848fc9c-b30c-11ea-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Пскове местная жительница обратилась в Роспотребнадзор после покупки шаурмы в бистро «Шашлычный дворик» на улице Текстильной.

На видео, которое женщина опубликовала в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», видно, как по кусочкам мяса довольно живо ползают личинки.

Кадры «деликатеса» вызвали ужас и гневные комментарии пользователей соцсети.

На мясе личинки были, значит, у них же ларьки эти — никакой санитарии, мухи летают, мясо открыто, на жаре всё тухнет, — написал один из участников дискуссии.

Другой комментатор решил пошутить, заявив, что можно на рыбалку сходить — червей копать не надо.

Ранее NEWS.ru писал о «червивой» воде, которая полилась из кранов жителей посёлка Хулимсунт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Общественник Антон Пантин поделился видео, на кадрах которого видно, как в набранной воде плавают черви и личинки, и предложил «напоить такой водой чиновников».