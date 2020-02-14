https://static.news.ru/photo/717381c2-4f23-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Червивая» вода полилась из кранов жителей посёлка Хулимсунт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Общественник Антон Пантин поделился видео, на кадрах которого видно, как в набранной воде плавают черви.

Вода из-под крана из центрального водопровода идёт с червями и личинками. <...> Как людям жить? — написал он на своей странице во «ВКонтакте», задав вопрос о том, куда смотрят надзорные органы.

Пантин предложил «напоить такой водой чиновников» и напомнил, что 17 февраля состоится визит губернатора Натальи Комаровой и полпреда президента по УрФО (Уральский федеральный округ) Николая Цуканова в Берёзовский район, чтобы пообщаться с жителями на тему нацпроектов.

Чистая вода — одна из составляющих нацпроекта по экологии, — подчеркнул Пантин.

Он добавил, что необходимо найти причину нашествия червей и предоставить людям чистую воду.

Участники одной из местных групп в Telegram активно обсуждают проблему, отмечая, что червей можно заметить, открыв кран с холодной водой, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что сочетание питьевой воды и хлора при обеззараживании на водоочистных станциях может быть токсичным для человеческого организма.