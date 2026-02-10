Шаверма с пекинской капустой вместо питы и лаваша: вкуснятина, в которой нет ничего вредного

Если вы следите за питанием, побалуйте себя этой вкуснятиной, в которой нет ничего вредного. Шаверма с пекинской капустой вместо питы и лаваша получается не менее вкусной, чем классическая.

Для ролла вам понадобится: 1 крупная куриная грудка, 3 больших листа пекинской капусты, 1 свежий огурец, 2 помидора, 1/2 красной луковицы (по желанию). Для соуса: 100 мл кефира, 2 ст. л. сметаны, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец, сушеные травы (укроп, петрушка). Куриную грудку нарежьте соломкой, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до готовности. Остудите. Огурец и помидор нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и при желании обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Для соуса смешайте кефир, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и травы.

На рабочую поверхность положите большой кусок пищевой пленки. У листьев пекинской капусты удалите жесткую нижнюю часть. Положите листья на пленку внахлест, формируя прямоугольник. На центр листьев выложите слой курицы, затем овощи. Щедро полейте все соусом. Аккуратно, используя пленку как помощник, заверните ролл. Готово!

