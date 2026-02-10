Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 09:31

Шаверма с пекинской капустой вместо питы и лаваша: вкуснятина, в которой нет ничего вредного

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы следите за питанием, побалуйте себя этой вкуснятиной, в которой нет ничего вредного. Шаверма с пекинской капустой вместо питы и лаваша получается не менее вкусной, чем классическая.

Для ролла вам понадобится: 1 крупная куриная грудка, 3 больших листа пекинской капусты, 1 свежий огурец, 2 помидора, 1/2 красной луковицы (по желанию). Для соуса: 100 мл кефира, 2 ст. л. сметаны, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец, сушеные травы (укроп, петрушка). Куриную грудку нарежьте соломкой, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до готовности. Остудите. Огурец и помидор нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и при желании обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Для соуса смешайте кефир, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и травы.

На рабочую поверхность положите большой кусок пищевой пленки. У листьев пекинской капусты удалите жесткую нижнюю часть. Положите листья на пленку внахлест, формируя прямоугольник. На центр листьев выложите слой курицы, затем овощи. Щедро полейте все соусом. Аккуратно, используя пленку как помощник, заверните ролл. Готово!

Ранее стало известно, как приготовить завтрак с лавашом, который не отнимет много времени: конвертик со скрэмблом.

Проверено редакцией
Читайте также
Все еще лепите пирожки? Мы всей семьей уплетаем сочные конвертики — готовлю на раз-два без замеса теста
Общество
Все еще лепите пирожки? Мы всей семьей уплетаем сочные конвертики — готовлю на раз-два без замеса теста
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Общество
Дети забывают о капризах за столом: как превратить обычную манную кашу в румяные биточки, которые просят снова
Чтобы от котлет и от вас не разило луком за километр: 6 правил для вкуснейших котлеток
Общество
Чтобы от котлет и от вас не разило луком за километр: 6 правил для вкуснейших котлеток
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Семья и жизнь
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Шаверму больше не кручу, готовлю салат из тех же ингредиентов: вкуснятина с чесночным соусом
Общество
Шаверму больше не кручу, готовлю салат из тех же ингредиентов: вкуснятина с чесночным соусом
рецепты
шаверма
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России
Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК
Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза
Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания
Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля
Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
Россияне начали целенаправленно портить технику для компенсаций
Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева объявили в розыск
Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе
Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина
«Нам придется»: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Тимошенко переписала свои «богатства» на родню
В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость
Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине
Российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Суд на Камчатке вынес приговор педофилу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.