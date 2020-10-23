Жительница Подмосковья бросила своих детей на заправке в наказание

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Водитель такси нашёл на Можайском шоссе в Московской области детей в возрасте шести и семи лет. Мальчиков в наказание за плохое поведение мать бросила на заправке, они бежали за машиной родительницы, пока их не подобрал таксист.

На Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси — он обнаружил на дороге двух несовершеннолетних мальчиков в возрасте шести и семи лет, которых посадил в автомобиль и передал госавтоинспекторам, — рассказала глава пресс-службы местного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Мужчина передал детей полицейским, их доставили в ближайшее отделение МВД. Затем в правоохранительные органы обратилась их мать, которая сообщила о похищении малышей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности, расследованием займётся Одинцовская прокуратура, передаёт телеканал 360.

Ранее NEWS.ru писал, что 18-летняя Яна из Московской области провела всю жизнь, фактически находясь в плену у собственной матери. Женщина не отдала дочь в школу, запрещала ей общаться с другими детьми и не озаботилась оформлением никаких документов.