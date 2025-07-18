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18 июля 2025 в 12:07

Как выбрать мойку высокого давления для автомобиля: советы перед покупкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобиль быстро пачкается от городской пыли, дождей или грязи за городом. И хотя можно заехать на автомойку, все больше автовладельцев предпочитают мыть машину самостоятельно.

Мойка высокого давления позволяет сделать это быстро, экономно и эффективно. Но на рынке представлены десятки моделей с разными характеристиками, в которых легко запутаться. В новом материале NEWS.ru разберем, на что обращать внимание при выборе мойки высокого давления для автомобиля.

Давление

Аппараты, которые создают мощный напор воды, эффективно удаляют грязь. Чем выше давление, тем лучше очищается поверхность.

  1. 120–130 бар — минимальное давление, достаточное для мойки легкового авто. Лучше всего подойдет для регулярного ухода.

  2. 130–150 бар — оптимальный диапазон для большинства пользователей, справляется даже с въевшейся грязью.

  3. 150+ бар — мощные аппараты, подойдут для тех, кто интенсивно использует автомобиль.

Следует обратить внимание: чрезмерное давление может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Поэтому при мойке кузова рекомендуется использовать веерную насадку и соблюдать дистанцию.

Производительность

Показывает, сколько воды подается в час. Чем выше показатель — тем быстрее и качественнее идет мойка.

  1. 330–400 л/ч — для редкого использования или небольших машин.

  2. 400–500 л/ч — оптимально для личного авто, которое используется ежедневно.

  3. 500+ л/ч — для частого использования, хозяйственных задач, внедорожников.

Совет: учитывайте соотношение давления и производительности. Высокая производительность при среднем давлении — хороший компромисс между мощностью и безопасностью для авто.

Мощность двигателя

Зависит от давления и производительности. Чем мощнее — тем дольше аппарат выдержит без перегрева.

  1. 1,3–1,6 кВт — бытовые, легкие модели.

  2. 1,6–2,1 кВт — универсальные, надежные.

  3. 2,1+ кВт — полупрофессиональные мойки.

Тип насоса

  1. Пластиковый насос — встречается в бюджетных моделях, ограничен по ресурсу.

  2. Металлический (алюминий/латунь) — более надежный и долговечный.

Если вы планируете мыть машину чаще одного раза в неделю — выбирайте модель с металлическим насосом.

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чистота
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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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