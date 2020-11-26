Жители Перми сняли оргию на видео и послали его в родительский чат

https://static.news.ru/photo/8e1a7426-302c-11eb-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пара из Перми сняла на видео оргию и издевательства ещё над одной женщиной, а затем отправила ролик в родительский чат. Свидетелем разразившейся сцены стал полуторагодовалый ребёнок. По факту запечатлённого на видео правоохранители начали проверку.

Как пишет «Московский Комсомолец», героями скандального видео стала пара из Перми — Иван и Майя. Пара живёт вместе уже четыре года и воспитывает сына, которому не исполнилось ещё и двух лет. Известно, что у женщины есть также шестилетний сын от первого брака, который также проживает вместе с матерью, но в момент оргии отсутствовал дома.

Соседи пары пожаловались, что они регулярно злоупотребляют алкоголем, конфликтуют, а их дети «плачут и едят через раз», — пишет издание.

В день, когда было снято видео с оргией, Иван и Майя пригласили помочь им с ремонтом свою подругу Татьяну. Сами они ушли в магазин, а подруга осталась присматривать за ребёнком. Татьяна затем выпила алкоголь и уснула в коридоре. Пришедшая домой пара начала издеваться над женщиной.

В частности, Иван посадил её на стул и начал избивать. Затем он снял с неё одежду и попытался изнасиловать. Майя снимала происходящее на видео и призывала свою подругу не сопротивляться насилию со стороны Ивана. Сын пары в этот момент ходил по квартире и стал невольным свидетелем сцены.

Впоследствии Иван, будучи в нетрезвом состоянии, по ошибке отправил снятое видео с оргией и издевательствами над Татьяной в родительский чат, что и стало поводом для огласки инцидента.

Иван и Майя затем рассказали, что решили просто «подшутить» над подругой, «прикольнуться» над ней. Майя сказала, что обычно не употребляет алкоголь, считает себя хорошей матерью и никому не отдаст своих детей. Тем не менее по факту случившегося пермские правоохранители начали проверку.

Как сообщал NEWS.ru, 26 ноября стало известно ещё об одном случае издевательства и изнасилования. Женщина обратилась в отделение полиции подмосковного Раменского с заявлением о том, что 22 ноября она была избита и изнасилована своим знакомым.