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Происшествия

Мужчина избил и изнасиловал свою знакомую в Подмосковье

21:44, 25 ноября 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина обратилась в отделение полиции подмосковного Раменского с заявлением об изнасиловании. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что 22 ноября она была избита и изнасилована своим знакомым.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом восьми рёбер, перелом грудины, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По её словам, преступление произошло на съёмной квартире в деревне Островцы Раменского городского округа, где проживает её знакомый — уроженец Тамбовской области.

Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в отделение для выяснения всех обстоятельств, сообщает телеканал «360». В его квартире также были найдены презервативы и нижнее бельё пострадавшей.

В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал NEWS.ru, рецидивисту из Читы предъявили обвинение в изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера по отношению к трём детям. Жертвами педофила становились дети, с которыми его оставляли ночевать матери.

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