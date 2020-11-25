Мужчина избил и изнасиловал свою знакомую в Подмосковье

Женщина обратилась в отделение полиции подмосковного Раменского с заявлением об изнасиловании. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что 22 ноября она была избита и изнасилована своим знакомым.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом восьми рёбер, перелом грудины, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По её словам, преступление произошло на съёмной квартире в деревне Островцы Раменского городского округа, где проживает её знакомый — уроженец Тамбовской области.
Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в отделение для выяснения всех обстоятельств,
В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал NEWS.ru, рецидивисту из Читы предъявили обвинение в изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера по отношению к трём детям. Жертвами педофила становились дети, с которыми его оставляли ночевать матери.