Читинца будут судить за изнасилование детей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рецидивист из Читы насиловал детей и снимал процесс на телефон. Эти записи станут доказательствами его вины, сообщили в СУ СК региона.

Ранее неоднократно судимому жителю Читы предъявили обвинение в изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера по отношению к трём детям. Жертвами педофила становились дети, с которым его оставляли ночевать матери, пишет РИА Новости.

Отметим, что в обоих случаях злоумышленник воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним без присмотра своих малолетних детей, — говорится в сообщении правоохранительных органов.

При этом одним из основных доказательств преступных действий обвиняемого станут записи видео, изъятые следователями из телефона злоумышленника. Злоумышленник снимал свои преступления на телефон.

При этом эксперты признали мужчину вменяемым. Кроме того, пять его предыдущих тюремных сроков, в том числе и за участие в групповом убийстве будут учтены судом как отягчающие вину обстоятельства.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обвиняют бывшего тренера спортивной школы в Подмосковье в изнасилованиях учениц.

По данным СК, мужчина совершил не меньше 29 преступлений против половой неприкосновенности детей. Долгое время ученицы скрывали произошедшее с ними, однако в результате они сами обратились в органы правопорядка.