Жители горевшей пятиэтажки остались без крыши и света в Екатеринбурге

Жители пятиэтажки по улице Мичурина, 98, остались без крыши и света. До четвёртого этажа квартиры визуально не пострадали, но в доме грязно и пахнет гарью, пишет URA.RU.

После ликвидации пожара и проветривания нам разрешили зайти в дом осмотреть ущерб и, если потребуется, подать заявку на манёвренный фонд, но это только для собственников жилья по предъявлению права на собственность. Все остальные в пролёте. Только в понедельник будут решать, — рассказала агентству одна из жительниц дома.

В доме починили канализацию и дали воду, но в выходные никакие работы не проводились. Оставшиеся без электричества и крыши над головой люди переживают, что начнётся дождь, который затопит все квартиры. Большинство проживающих в доме людей не являются собственниками жилья, они не могут переселиться в другое жильё и вынуждены находиться в полуразрушенном доме.

По словам жильцов, тушить пожар сотрудники МЧС начали не сразу, потому что не могли подъехать к дому. Везде на дорогах поставлены шлагбаумы, а со стороны улицы Малышева ворота к дому вообще заварены и есть только калитка для пешеходов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек в Екатеринбурге. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.