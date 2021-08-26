СК проведёт проверку по факту гибели людей при пожаре в Екатеринбурге

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек в Екатеринбурге. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Пожар в многоэтажном доме произошёл в ночь на 27 августа, вспыхнула кровля на площади 780 квадратных метров. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей.

Следственный комитет приступит к расследованию после завершения сотрудниками МЧС мероприятий по тушению пожара.

В настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции принимаются меры по установлению точных очага и причины возгорания, личности погибших взрослых граждан также устанавливаются, — говорится в сообщении.

Известно, что верхний этаж дома непригоден для проживания, жителей пятого этажа будут расселять. Пятиэтажка была построена в 1963 году, капитальный ремонт в ней был запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что кровля многоэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге.