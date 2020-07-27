Житель Петербурга зарубил жену топором и выбросил её туловище из окна

https://static.news.ru/photo/9c738360-cffa-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Санкт-Петербурга возле дома 15 корпус 1 по проспекту Художников в ночь на 27 июля было найдено туловище женщины без головы, рук и ног, сообщается на сайте ГСУ СК РФ.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В качестве подозреваемого задержан муж убитой. Согласно предварительной версии, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.

Как уточняет Life, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначено проведение экспертиз.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Белгородской области 39-летняя женщина убила мужа и забетонировала его тело в выгребной яме. Пара прожила вместе больше 20 лет. Убийца сама призналась правоохранителям в содеянном.

Родственники супруга объявили о его пропаже в феврале 2020 года. До июля его не могли найти. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.