В Омске 34-летний мужчина нанёс множество ударов отвёрткой своей 33-летней сожительнице. Инцидент произошел в одном из салонов красоты на проспекте Маркса.
Женщина проходила процедуры, когда ранее судимый возлюбленный напал на неё,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Омской области возил по городу на санках труп своего собутыльника. Мужчина убил своего знакомого после распития алкоголя, а затем решил избавиться от тела. Он хотел спрятать его в лесу, но по пути ему встретилась жена с подругой.
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