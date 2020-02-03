https://static.news.ru/photo/e7f3a25c-466b-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Омске 34-летний мужчина нанёс множество ударов отвёрткой своей 33-летней сожительнице. Инцидент произошел в одном из салонов красоты на проспекте Маркса.

Женщина проходила процедуры, когда ранее судимый возлюбленный напал на неё, сообщает Om1.ru. В настоящий момент о состоянии пострадавшей ничего не известно.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Омской области возил по городу на санках труп своего собутыльника. Мужчина убил своего знакомого после распития алкоголя, а затем решил избавиться от тела. Он хотел спрятать его в лесу, но по пути ему встретилась жена с подругой.